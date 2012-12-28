19-летняя девушка хотела снять квартиру и перевела мошенникам 150 000 рублей

За сутки были обмануты трое жителей Липецкой области.

27 мая в Липецке в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 19-летняя девушка. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, её обманули под предлогом сдачи квартиры — в результате липчанка лишилась 150 000 рублей.65-летнему жителю Липецкого округа предложили обменять баллы банка — он продиктовал код из SMS и с его счёта тут же пропали более 30 000 рублей.А во Льве Толстом 38-летняя женщина хотела заработать в мессенджере и на маркетплейсе и перевела мошенникам 39 000 рублей — причём деньги она отправляла частями.