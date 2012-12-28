В Грязях горел магистральный тепловоз

Утром 27 мая в Грязях загорелся двухсекционный магистральный тепловоз. Огонь повредил его узлы и агрегаты на десяти квадратных метрах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В деревне Яркино Становлянского района сгорела надворная постройка. В Липецке на улице Краснозаводской пожарные потушили мусор на 50 квадратных метрах, а жильцы квартиры шестиэтажного дома на улице Малые Ключи успели ликвидировать возгорание на половине квадратного метра самостоятельно.