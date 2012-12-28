38-летний и 24-летняя воронежцы попались на обороте наркотиков

Они знакомы не были, но действовали в интересах одного дилера.

В суд направлено уголовное дело 38-летнего мужчины и 24-летней женщины – жителей Воронежской области, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотиков в составе организованной группы.«По данным следствия, 7 июня прошлого года обвиняемый приобрел 26 граммов наркотиков в Московской области, после чего прибыл в Липецк и оборудовал закладку. 5 августа 24-летняя обвиняемая, получив координаты от криминального работодателя, извлекла из тайника оптовую партию. Наркотики она расфасовала на съемной квартире на разовые дозы для дальнейшего сбыта. Через несколько дней у дома по улице Бехтеева девушка была задержана. В её сумке в пачке сигарет полицейские обнаружили и изъяли 34 свертка с запрещенными веществами общей массой более 8,6 грамма. Еще 16,39 грамма оперативники изъяли в ходе обыска в арендованной квартире. Остальные наркотики изъяты из ранее оборудованных обвиняемой тайников», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.8 октября задержали и 38-летнего обвиняемого. В Московской области он приобрел 162,8 грамма наркотиков, которое собирался поместить в закладку в Липецке. Четыре свертка с запрещенным веществом полицейские обнаружили в рюкзаке мужчины.Обвиняемые знакомы не были, но действовали в интересах одного и того же наркодилера. На время следствия они были арестованы. Теперь закладчикам грозят солидные сроки. Женщине – до двадцати лет лишения свободы, мужчине – вплоть до пожизненного.