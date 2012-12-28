Компания Акопа Варданяна затоптала всех конкурентов в битве за ремонт 350 метров улицы Бородинской

Во время торгов компания «Феликс Групп» снизила начальную цену контракта на 26%.

На площадке Гозакупок произошла битва за ремонт 350 метров дороги улицы Бородинской (от дома №1 до дома № 39) в Липецке. За небольшой контракт ценой 4 653 518 рублей боролись сразу семь компаний. В итоге победителем аукциона стало липецкое ООО «Феликс Групп» Акопа Варданяна, снизившее цену закупки на 26% — до 3 443 593 рублей.«Феликс Групп» предстоит выполнить весь комплекс дорожных работ: срезать изношенный асфальт, накатать два слоя нового покрытия, нанести разметку и установить знаки. Также необходимо освежить тротуары. Все работы должны быть завершены к 31 августа.Компания «Феликс Групп» в этом году наряду с «Инфинити Групп» является основным подрядчиком мэрии на ремонтах дорог. В этом сезоне она должна отремонтировать Елецкое шоссе (от кольцевой развязки улиц Московской и Катукова до выезда на улицу Хренникова), улицы Агрономическую и Сергея Литаврина за 45,5 млн рублей — подряд компания Акопа Варданяна взяла, сбив цену на 25%. Кстати, самую небольшую из дорог, на улице Сергея Литаврина, «Феликс Групп» уже отремонтировал.