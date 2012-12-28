В Липецкой области проводится масштабное обновление систем водоснабжения и водоотведения

Регион продолжает менять коммунальную инфраструктуру.

В 2025 году Липецкая область получила федеральные средства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на модернизацию семи объектов водоснабжения и водоотведения. Четыре из них уже строятся, ещё три начнут монтировать в ближайшие два года. Более 52 с половиной тысяч жителей Усмани, Ельца, Становлянского округа получат обновлённые коммуникации. К концу 2026 года в регионе должны модернизировать и запустить почти 21 километр сетей — 17,25 километра водопровода и 3,72 километра канализации.Журналисты побывали на трёх ключевых объектах в Ельце и Елецком районе, чтобы увидеть, как идёт работа.В селе Черкассы Елецкого района модернизируют всю систему водоснабжения. Подрядчик из Пензы, компания «Спецсталь», трудится с конца марта и собирается завершить систему к 30 ноября. Уже пробурены и оборудованы три разведочно-эксплуатационные скважины: каждая даёт не меньше 13 кубометров воды в час, а общая производительность нового водозабора достигнет 679 кубометров в сутки.Проложены магистральные водопроводы по улицам Рабочей и Советской, смонтированы железобетонные колодцы для подключения домов. Сейчас «Спецсталь» заканчивает прокладку сетей на улицах Октябрьской и Набережной. А чтобы давление в системе было стабильным, установлена новая водонапорная башня. Проект в активной фазе, график соблюдается. Почти две тысячи сельчан после завершения работ получат воду, которая соответствует всем санитарным нормам, без перебоев.В самом центре Ельца, на улице Карла Маркса, началась замена сетей водоснабжения и водоотведения. Работы ведёт местная компания «ТК Спецстрой 48».По словам заместителя министра ЖКХ Липецкой области Ирины Дьяковой, проект разбит на два этапа: сейчас «ТК Спецстрой 48» меняет трубы от улицы Советской до Комсомольской, затем коммуникации заменят от площади Победы до Советской. Что уже сделано? Снят старый асфальт, проложена траншея длиной 545 метров, демонтированы изношенные трубы. На части участка устроено песчаное основание, смонтированы 170 метров нового трубопровода и шесть новых колодцев. Грунт засыпан обратно. В итоге улучшится качество водоснабжения и водоотведения для 33 тысяч жителей Ельца. А от траншеи не останется и следа — над ней уложат асфальтобетон и нанесут дорожную разметку. Жители города получат и новые коммуникации, и дорогу.— Да, было много неудобств, вскрыли всю дорогу, нам даже стало страшновато — назад хоть всё вернут? Но рабочие молодцы. Частями по несколько домов отключали нас от воды и канализации, кидали «времянку», переподключали. Мы, если и сидели без воды, то недолго, несколько часов. А потом подключали заново уже к новым трубам. Надеемся, скоро уже траншею зароют. Ребята быстро работают, экскаватор вот уже верхние слои заравнивает, — поделилась жительница одного из домов по улице Карла Маркса Серафима Тихонова.— Какова же цена вопроса? — спросили мы у замминистра ЖКХ региона.— Всего в прошлом году на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения Липецкой области привлечено 411 миллионов из федерального бюджета. В этом году — 284 миллиона рублей. Стоимость работ на улице Карла Маркса в Ельце порядка ста миллионов рублей, в Черкассах — девяносто три миллиона. По капитальному ремонту большого количества коммуникаций улиц в Ельце — порядка 300 миллионов рублей, — рассказала Ирина Дьякова.После Ельца журналисты отправились посмотреть на самый масштабный объект, расположенный в деревне Казинка Елецкого округа. Как рассказала Ирина Дьякова, здесь капитально ремонтируют старый магистральный водовод, который питает юго-восток Ельца. Стальные трубы диаметром 275 мм, проложенные десятилетия назад, пришли в негодность. Их меняют на современные полиэтиленовые диаметром 355 мм — они долговечнее и безопаснее. Общая протяжённость обновлённого водовода составит почти 11 километров. Работы начались прошлым летом и должны закончиться 31 октября этого года. Заменено уже пять километров труб в две нитки, установлены 23 современные немецкие задвижки, построено три новых камеры обслуживания. Готовность объекта — 65%. Важно, что работы идут без массового отключения потребителей. Но всё же жителям посёлка Известкового завода, микрорайона «Питомник», деревни Казинка и посёлка Солидарность предстоит потерпеть: возможно снижение давления в часы пик — это временная мера. После завершения проекта более девяти тысяч человек получат стабильное водоснабжение без постоянных аварий.По словам начальника отдела капитального строительства «Елецводоканала» Сергея Косичкина, жители Казинки, испытывающие временные неудобства в связи с раскопами в их селе, вскоре получат новое благоустройство. Уже через две недели траншеи закопают и сделают дороги. А ельчане, которые запитаны от магистрального водопровода, проходящего через Казинку, забудут о низком давлении и ржавой от старых труб воде.О низком давлении в трубах забудут и жители самой Казинки: в случае его снижения им добавят давление из обновлённого магистрального водопровода.— Обновление коммунальной инфраструктуры проводится и будет продолжаться для того, чтобы жизнь людей становилась комфортнее. Понятно, что износ тех же сетей системы водоснабжения большой, до двухтысячных годов они не обновлялись, но мы по сравнению с другими регионами выглядим получше. Липецкая область участвует во всех федеральных конкурсах, предусматривающих финансирование обновления коммунальной инфраструктуры, в частности систем водоснабжения и водоотведения, и мы получаем средства, обновляем сети. Постепенно, частями, работа будет вестись и дальше, — подчеркнула Ирина Дьякова.