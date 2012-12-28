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сегодня, 17:04
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Разнорабочего насмерть придавило сеном: исполнительного директора предприятия ждёт суд

На разнорабочего, который убирал мусор на территории предприятия, упал рулон соломы весом 300 килограммов.

55-летнего исполнительного директора ООО «Колос» будут судить по обвинению в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (по части второй статьи 143 УК РФ).

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, речь идёт о несчастном случае, который произошёл днём 22 июля этого года на территории ООО «Колос» в деревне Мокрый Семенёк Измалковского района. На разнорабочего, который убирал мусор на территории предприятия на улице Речной, упал рулон соломы весом 300 килограммов, находящийся в верхнем ряду скирды. Мужчина погиб. Причиной его смерти стала тяжёлая сочетанная тупая травма тела с размножением печени и отрывом почки и многочисленными переломами.

При расследовании трагедии выяснилось, что разнорабочий не прошел медицинский осмотр, обучение и проверку знаний по охране труда, обучение и проверку знаний безопасным приемам и методам выполнения работ, инструктажи. Также оказалось, что рулоны соломы в скирде были размещены без технологической карты с указанием мест размещения, размеров проходов и проездов, а уложены они были так, что не исключалась возможность их падения, опрокидывания и разваливания.

В результате прокуратурой Измалковского района направлено в суд уголовное дело в отношении исполнительного директора предприятия по факту причинения работнику смерти по неосторожности. Если вина директора будет доказана, за нарушение требований охраны труда ему может грозить до четырёх лет лишения свободы.
несчастный случай
техника безопасности
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Это же колхоз
2 минуты назад
Какие там могут быть "технологические карты"? Игральные - да.....
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vlad
8 минут назад
Соболезнование родным и близким. Главное - прибыль, а не отношение к наёмным работникам.
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сено-солома
36 минут назад
Соболезнования родным и близким....
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Соболезную
52 минуты назад
Очень жаль человека В селах и так мало людей
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