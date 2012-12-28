Разнорабочего насмерть придавило сеном: исполнительного директора предприятия ждёт суд

На разнорабочего, который убирал мусор на территории предприятия, упал рулон соломы весом 300 килограммов.

55-летнего исполнительного директора ООО «Колос» будут судить по обвинению в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (по части второй статьи 143 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, речь идёт о несчастном случае, который произошёл днём 22 июля этого года на территории ООО «Колос» в деревне Мокрый Семенёк Измалковского района. На разнорабочего, который убирал мусор на территории предприятия на улице Речной, упал рулон соломы весом 300 килограммов, находящийся в верхнем ряду скирды. Мужчина погиб. Причиной его смерти стала тяжёлая сочетанная тупая травма тела с размножением печени и отрывом почки и многочисленными переломами.При расследовании трагедии выяснилось, что разнорабочий не прошел медицинский осмотр, обучение и проверку знаний по охране труда, обучение и проверку знаний безопасным приемам и методам выполнения работ, инструктажи. Также оказалось, что рулоны соломы в скирде были размещены без технологической карты с указанием мест размещения, размеров проходов и проездов, а уложены они были так, что не исключалась возможность их падения, опрокидывания и разваливания.В результате прокуратурой Измалковского района направлено в суд уголовное дело в отношении исполнительного директора предприятия по факту причинения работнику смерти по неосторожности. Если вина директора будет доказана, за нарушение требований охраны труда ему может грозить до четырёх лет лишения свободы.