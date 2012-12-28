сегодня, 13:23
Дома у 28-летнего липчанина нашли 110 граммов наркотиков
Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
«По версии следствия, по предложению своего знакомого липчанин вступил в организованную преступную группу, занимающийся незаконным сбытом запрещенных веществ. Вместе они приобретали наркотики, расфасовывали их, хранили по месту жительства и раскладывали в тайники-закладки для реализации потребителям. Руководили этими действиями «кураторы-операторы» через мессенджеры», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
При обыске по месту жительства обвиняемого изъяли 110 граммов наркотических веществ.
