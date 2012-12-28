На шести улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 23 марта станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 36, 36а, 37, 37а, 38 по улице Ударников, №№ 6, 8, 9, 17, 17б по улице Папина, №№ 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б по улице Доватора, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, № 22 по проспекту Победы, частный сектор улиц Ударников, Ново-Весовой.Цистерна с водой подъедет к дому № 17 по улице Папина, также воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.