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Липецкий подросток перевел мошенникам деньги, «спасая» отца от обвинений в финансировании террористов
Липецкий подросток перевел мошенникам деньги, «спасая» отца от обвинений в финансировании террористов
Общество
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55 минут назад
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 23 марта станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».
Цистерна с водой подъедет к дому № 17 по улице Папина, также воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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