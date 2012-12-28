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Спорт
В заповеднике Галичья Гора пошли первые грибы, цветут крокусы и пролеска
Общество
Два человека пострадали в перевернувшейся машине в Чаплыгинском районе
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23 минуты назад

Кто желает свежих ягод?

Итоги недели: цены.

Наша корзина с дешевыми продуктами за неделю практически не изменилась в цене — подешевела на 2 рубля 63 копейки.



Цена набора дорогих продуктов также не сильно изменилась — поднялась на 17 рублей 82 копейки.



Дешевеют охлажденные куры, на несколько рублей, но все равно приятно. Аналитики связывают понижение цен с ростом производства мяса кур на 4,5% в начале года. Кроме того, потребление курятины снижается из-за перехода на свинину и сокращения спроса на колбасные изделия, в которых используется куриное мясо.



Зато дорожает картофель. Причина понятна, заканчивается прошлогодний урожай.





Кстати, если в одних магазинах покупателям предлагают клубни старого и нового урожае, импортные и российские, то в других картофель только импортный. Странно, конечно.

— Неужели у нас картофель разучились выращивать?! — с удивлением заметила покупательница.






Мы уже не раз отмечали, что мытую морковь все чаще продают со скидками, но чтобы в 62%! Ее можно купить уже по 29 рублей 99 копеек. По цене она почти сравнялась с немытой. Можем предположить, что липчане отказываются покупать мытую и продавцы уже готовы на все, чтобы хоть как-то ее продать.



Зато в другом магазине немытая морковь за неделю прибавила в цене целых пять рублей, теперь стоит 34 рубля 90 копеек.



На 10 рублей подешевели бананы. Хотя цены на них по-прежнему остаются высокими. Куда выгоднее купить апельсины по 99 рублей 99 копеек, которые до сих пор в магазинах продают со скидками. Хотя на Центральном рынке цены на эти цитрусовые не снижают, держатся в пределах 300-350 рублей за килограмм.

На Центральном рынке появилось довольно много клубники по 1 000 рублей за килограмм, то есть грамм стоит рубль! Продавцы говорят, что ее привезли из Греции. Ягоды крупные. Одна весит 50 граммов!

— За такую цену только перед смертью покупать! — возмущается дороговизной покупательница.

— Если бы не брали — мы бы не привозили! — ответили ей.

Местная клубника пойдет не раньше начала июня. В прошлом году первые липецкие ягоды продавали за 450-500 рублей за килограмм.

Продавцы овощей уже начали потихоньку перебираться из помещений на летние прилавки.



Рынок оживляется. Здесь все больше овощей, правда, пока привозных.

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