На 20-летнего и 21-летнего угонщиков устроили засаду: украденные машины они собирались сдать на металлолом
61-летняя ельчанка хотела купить иномарку и перевела мошенникам почти четыре миллиона рублей
Двум пассажирам понадобилась помощь после столкновения «Ларгуса» и «Шкоды» на улице Циолковского
Липецкая вечЁрка: пенсионерка в ловушке, разрисованный город и зачем метеорологам чужие волосы
Сегодня в Липецке: большое отключение воды, русская песня и начальство благодарит чаще тех, кому не хочет платить
Происшествия
77
35 минут назад
1
22-летняя ельчанка попалась с 20 свертками с наркотиками
Ей грозит до двадцати лет лишения свободы.
«18 ноября прошлого года сотрудники управления наркоконтроля УМВД России по Липецкой области задержали обвиняемую возле дома в Левобережном районе. В правом кармане куртки девушки был обнаружен прозрачный полимерный пакет с 20 свертками. В них оказался N-метилэфедрон весом более 43 граммов. Обвиняемая утверждала, что наркотики приобрела для личного потребления, но полицейскими собраны достаточные сведения, доказывающие ее причастность к незаконному сбыту», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
На время следствия девушка была арестована. Ей грозит до двадцати лет лишения свободы.
0
0
2
0
0
Комментарии (1)