22-летняя ельчанка попалась с 20 свертками с наркотиками

Ей грозит до двадцати лет лишения свободы.

В Липецке будут судить 22-летнюю ельчанку, обвиняемую в попытке сбыта 20 свертков с метилэфедроном (по части третьей статьи 30, пункту «г» части четвёртой статьи 228.1 УК РФ).«18 ноября прошлого года сотрудники управления наркоконтроля УМВД России по Липецкой области задержали обвиняемую возле дома в Левобережном районе. В правом кармане куртки девушки был обнаружен прозрачный полимерный пакет с 20 свертками. В них оказался N-метилэфедрон весом более 43 граммов. Обвиняемая утверждала, что наркотики приобрела для личного потребления, но полицейскими собраны достаточные сведения, доказывающие ее причастность к незаконному сбыту», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.На время следствия девушка была арестована. Ей грозит до двадцати лет лишения свободы.