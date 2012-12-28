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35 минут назад
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22-летняя ельчанка попалась с 20 свертками с наркотиками

Ей грозит до двадцати лет лишения свободы.

В Липецке будут судить 22-летнюю ельчанку, обвиняемую в попытке сбыта 20 свертков с метилэфедроном (по части третьей статьи 30, пункту «г» части четвёртой статьи 228.1 УК РФ).

«18 ноября прошлого года сотрудники управления наркоконтроля УМВД России по Липецкой области задержали обвиняемую возле дома в Левобережном районе. В правом кармане куртки девушки был обнаружен прозрачный полимерный пакет с 20 свертками. В них оказался N-метилэфедрон весом более 43 граммов. Обвиняемая утверждала, что наркотики приобрела для личного потребления, но полицейскими собраны достаточные сведения, доказывающие ее причастность к незаконному сбыту», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

На время следствия девушка была арестована. Ей грозит до двадцати лет лишения свободы.
наркотики
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Комментарии (1)

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Викторм
5 минут назад
Ну, не знаю... В 22 года на 20 лет закрывать.. Наказать, понятно, надо, но не так радикально. Ну, дура и дура.... Мало у нас таких по улице бегает?
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