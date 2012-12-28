Форс-мажоры удлинили реконструкцию бани на Неделина

Концессионер пообещал сдать баню 1 июня 2026 года — на 15 месяцев позже ранее заявленного срока.

Сегодня в Липецком горсовете и.о. председателя департамента экономического развития мэрии Марина Соловьева рассказала депутатам о реализации концессии на реконструкцию бани на улице Неделина.Эту баню передали бизнесмену Михаилу Стукалину на 25 лет в сентябре 2021 года. К февралю 2025-го коммерсант должен был закончить реконструкцию, вложив в нее около 100 млн рублей, а начиная с 2031 года платить в городской бюджет от эксплуатации муниципального имущества по 200 тысяч рублей ежемесячно. Однако уже понятно, что концессионер завалил сроки реализации проекта.Сам Михаил Стукалин пояснил это рядом форс-мажорных обстоятельств. Так, показав слайд с фотографией первого этажа бани, он сказал, что здание 1971 года постройки оказалось в худшем состоянии, чем предполагалось:— Все было визуально очень красиво. Но когда мы начали демонтаж, то под плиткой на полу и под потолками обнаружили ржавую арматуру. Под угрозой была несущая способность здания. С того времени мы провели колоссальную работу по подготовке новой проектно-сметной документации, отработали с ресурсными компаниями, преодолели все сложности. В августе получим разрешение на строительство и приступим к работе. В здании за 50 лет ни разу не было капитального ремонта. Оно было в плохом состоянии. Мы потратили год, чтобы привести несущие конструкции в нормативное состояние. Иллюзий о том, что здание было в хорошем состоянии, ни у кого быть не должно.— Мы-то не испытывали никаких иллюзий. Такое ощущение, что когда вы заключали концессионное соглашение, иллюзии были у вас! Перед подписанием документов вы не провели экспертизу объекта, вот о чем речь. Баня в центре города пользовалась спросом. Вы сроки ее реконструкции удлиняете до июня 2026 года, и все это время баня будет закрыта! — напустилась на бизнесмена председатель депутатской комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Светлана Бессонова.— Баня была закрыта по ковиду! — огрызнулся концессионер. — А проводить экспертизу здания без договора концессии я права не имел. У меня не было гарантий, что я бы победил в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения. Конкурс могла выиграть иная компания, предложив лучшие условия.Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев перевел разговор в конструктивное русло. Он спросил у концессионера, чем ему может помочь мэрия, чтобы тот скорее закончил работу? В ответ Михаил Стукалин поблагодарил главу Липецка Евгению Уваркину за ее помощь в уменьшении ценника на техническое присоединение к сетям «Липецкэнерго» с 21 млн рублей до четырех миллионов.— Львиная доля необходимой для продолжения реконструкции документации выполнена. Я свою ответственность перед городом понимаю. Сделаю все, чтобы как можно скорее открыть баню, — сказал бизнесмен.По данным профильного департамента мэрии, проектная документация реконструкции бани находится на завершающей стадии разработки. Предусматривается демонтаж внутренних перегородок и лестниц, выполнение дверных и оконных проемов, закладка части существующих оконных проемов, на первом этаже пристраивается входная группа с парикмахерской, на втором этаже надстраивается антресоль, на третьем — возводятся дополнительные помещения по периметру существующего этажа.Ранее технический директор проекта Юрий Хорошавин сообщил GOROD48, что концессионер ни на йоту не отступил от существующей этажности:— В здании изначально был подвал и три этажа. У нас были парные на втором этаже высотой в 5 метров 30 сантиметров, а периметр здания — 3 метра 60 сантиметров. И над парными был технический третий этаж, но с улицы баня казалось двухэтажной. Третий этаж был выполнен из тяжелых строительных материалов. Мы решили облегчить конструкцию, так как здание находилось изначально в непригодном для эксплуатации состоянии. Мы демонтировали часть плит перекрытий, утепление над парными из бетона. По факту мы убрали весь третий этаж и фактически возводим его заново — там появится кухня для ресторана, эвакуационные выходы, система вентиляции парных, которых, кстати, не было ранее в бане. Внешне новый комплекс будет выглядеть как четырехэтажное здание из-за фальш-стены, за которой мы спрячем коммуникации.За время реконструкции в бане 6 октября 2022 года на строителя рухнула стена — он получил тяжелые травмы, а 11 февраля этого года со второго этажа бани упал и разбился насмерть 42-летний мужчина — он приходил к работавшему в бане родственнику.