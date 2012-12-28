27-летнего менеджера салона связи подозревают в краже из кассы 152 000 рублей: их он спустил на спортивные ставки

На подозреваемого вышли после анализа записей камер наблюдения.

В вашем браузере отключен JavaScript

В Липецке 27-летнего менеджера салона связи подозревают в краже из кассы 152 000 рублей. В отдел полиции №6 20 июня обратился представитель салона. Происшествие попало на запись камер видеонаблюдения.«27-летний подозреваемый пояснил, что в течение двух дней забирал деньги, чтобы тратить их на спортивные ставки. В содеянном сознался. Причиненный ущерб полностью возместил», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.