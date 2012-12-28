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27-летнего менеджера салона связи подозревают в краже из кассы 152 000 рублей: их он спустил на спортивные ставки
Происшествия
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сегодня, 12:05
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27-летнего менеджера салона связи подозревают в краже из кассы 152 000 рублей: их он спустил на спортивные ставки
На подозреваемого вышли после анализа записей камер наблюдения.
«27-летний подозреваемый пояснил, что в течение двух дней забирал деньги, чтобы тратить их на спортивные ставки. В содеянном сознался. Причиненный ущерб полностью возместил», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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