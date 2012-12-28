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Происшествия
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27 минут назад
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66-летнего липчанина обманули при покупке лодки
За сутки жертвами мошенников стали трое.
21-летняя липчанка с 15 по 23 июня покупала вещи для сада, и продавец перевёл общение из приложения сайта объявлений в мессенджер. В результате девушка лишилась 4 220 рублей.
А 19-летняя липчанка с 22 по 23 июня общалась с неизвестным по вопросу сохранения денежных средств и отправила на «безопасный счёт» 32 000 рублей.
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