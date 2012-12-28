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193
27 минут назад
1

66-летнего липчанина обманули при покупке лодки

За сутки жертвами мошенников стали трое.

23 июня в полицию обратились три жертвы мошенников. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 66-летний житель Липецкого округа 22 июня хотел купить лодку через сайт объявлений и перевёл со своей карты на указанный продавцом-мошенником счёт 45 500 рублей. После получения денег тот перестал выходить на связь.

21-летняя липчанка с 15 по 23 июня покупала вещи для сада, и продавец перевёл общение из приложения сайта объявлений в мессенджер. В результате девушка лишилась 4 220 рублей.

А 19-летняя липчанка с 22 по 23 июня общалась с неизвестным по вопросу сохранения денежных средств и отправила на «безопасный счёт» 32 000 рублей.
мошенничество
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Комментарии (1)

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Покупатель
9 минут назад
Зачем переводить деньги за лодку. Может она была бы дырявая.
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