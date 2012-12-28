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Комиссию по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета возглавит его председатель
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сегодня, 16:00

Комиссию по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета возглавит его председатель

Евгении Фрай предложили заменить Андрея Выжанова.

Сегодня ведущий заседание комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета Андрей Бугаков предложил коллегам сделать председателем члена комиссии, спикера горсовета Евгению Фрай. Комиссия единогласно его поддержала. Теперь слово — за сессией горсовета, которая пройдет 30 июня.

Напомним, что прежний председатель этой комиссии Андрей Выжанов на прошлой сессии горсовета внезапно сложил с себя такие полномочия по собственному желанию.
Липецкий горсовет
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