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Комиссию по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета возглавит его председатель
Общество
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сегодня, 16:00
Комиссию по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета возглавит его председатель
Евгении Фрай предложили заменить Андрея Выжанова.
Напомним, что прежний председатель этой комиссии Андрей Выжанов на прошлой сессии горсовета внезапно сложил с себя такие полномочия по собственному желанию.
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