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сегодня, 11:57
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«Иван Иванович, как вы себя чувствуете?»

В Липецком медицинском колледже проходит отборочный этап Всероссийского конкурса студентов.

В Липецкий медицинский колледж съехались студенты из Москвы, Белгорода, Тулы, Курска — городов Центрального федерального округа для участия в отборочном этапе I Всероссийского конкурса среди медицинских и фармацевтических колледжей «Студент года». Состязания проходят по четырем специальностям: «Акушерское дело», «Лечебное дело», «Лабораторная диагностика» и «Фармация».

Конкуренция очень высокая. Заявки на участие в конкурсе подали почти три тысячи студентов со всей страны. Уже прошел заочный этап, теперь очный во всех округах России. Те, кто успешно пройдет и его, поедут в Москву для участия в финальных состязаниях, которые состоятся с 10 по 25 апреля.

 —   Конкурс проходит впервые в истории нашей страны. Выбор Липецкого медицинского колледжа в качестве площадки для проведения отборочного этапа конкурса — это признание на федеральном уровне. Последние два года у нас имеется целый ряд достижений, связанных с практико-ориентированной подготовкой студентов-медиков. Мы с сентября 2023 года являемся участниками федерального проекта «Профессионалитет», наш коллектив педагогов пользуется заслуженным уважением. Материально-техническая база вполне достойна, соответствует высоким требованиям, предъявляемым к площадкам, предназначенным для проведения всероссийских конкурсов. Кроме того, по итогам минувшего года наш колледж признан лучшим среди профессиональных образовательных организаций региона, — рассказал директор колледжа, доктор медицинских наук Юрий Шуршуков.



Сегодня 26 студентов защищали свои проекты и демонстрировали практические навыки: спасали людей (точнее манекены), продавали лекарства, проводили анализы. Причем 14 из них липчане — они лидируют по результатам заочных состязаний. Самая серьезная борьба развернулась по специальности «Лечебное дело». Если в других номинациях по 5-6 конкурсантов, то в этой — 10. И только один липчанин.







 — Конкурс по заданиям не сложный. Обычная работа лаборанта, то, что мы делаем каждый день: мазок крови, работа с микроскопом, сердечно-легочная реанимация, первая медицинская помощь. Теоретическую часть составить — это практически дипломная работа. И еще — опыт. Я надеюсь пройти в следующий этап, — рассказала студентка IV курса факультета лабораторной диагностики Липецкого медицинского колледжа Светлана Зейтунян.



Победители в своих номинациях получат грамоту и кубок министерства здравоохранения России. Возможно, будут специальные призы, предполагающие внеконкурсное поступление в ведущие медицинские вузы страны.
конкурс
медицина
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Комментарии (39)

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Как гость
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Сначала новые
к себе вопрос
1 минуту назад
Если вам дают хорошее образование, это ещё не значит, что вы его получили.
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Дина Заврова
11 минут назад
Это что за голова профессора Доуля?
Ответить
Научите
11 минут назад
Своих воспитаниц делать внутривенные уколы,а то все руки черные после их уколов.Всем здоровья и успехов.
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Выпускник 2024 года
32 минуты назад
Атмосфера в колледже была дружелюбной и поддерживающей, что способствовало быстрому освоению материала и созданию теплых взаимоотношений между студентами и педагогами. Кроме того, колледж обеспечивал нас всеми необходимыми ресурсами для обучения: современные учебные классы.В целом, я благодарен этому учебному заведению за предоставленные возможности и высокий уровень подготовки. Рекомендую этот колледж всем, кто хочет связать свою жизнь с медициной!
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вопрос
5 минут назад
Уважаемый выпусник 2024 года, Вам важны знания или опыт? Так ли важен Вам опыт (навык) без теории и дальше продолжать не буду.
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регресс крепчал
сегодня, 15:36
На видео и фотках ни одного парня ! Молодухи все в очках ...
Ответить
Чему научить
сегодня, 15:25
могут теоретики??? Преподаватели мед колледжа ни одного дня не работали в практической медицине. Учить должны практики. Тогда и толк будет, а не только конкурсы для ПИАРа
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Практик
сегодня, 15:48
В преподы идут, когда на работе уже "убились"
Ответить
Да
сегодня, 16:03
В преподы идут, когда на работе уже "убились" Можно сказать так.
Ответить
Гретель
сегодня, 15:42
Я вам попроще объясню. Теория (знания) – это видеть грабли, анализировать, что может произойти, если на них наступить и если считать свою аналитику верной, то не наступать. А опыт (практика) - это видеть грабли и чтобы понять, будут ли от них проблемы, наступать на них и получать опыт. И дальше уже делать выводы на будущее, потирая лоб. Что мы повсеместно и видим.
Ответить
Грабли
52 минуты назад
Я вам попроще объясню. Теория (знания) – это видеть грабли, анализировать, что может произойти, если на них наступить и если считать свою аналитику верной, то не наступать. А опыт (практика) - это видеть грабли и чтобы понять, будут ли от них проблемы, наступать на них и получать опыт. И дальше уже делать выводы на будущее, потирая лоб. Что мы повсеместно и видим. Для того ,чтобы грести.
Ответить
ЛМК
сегодня, 15:36
А это уже явная ложь. В колледже на условиях внешнего совместительства работают десятки врачей и средних их числа практикующих. Зачем так бессовестно врать?
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***00***
сегодня, 14:42
Вот так рот у Иваныча... Это целенаправленно манекен для докторов ?
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Соседка
сегодня, 14:42
Хорошо и нужное дело. И регион прославит и ребят замотивирует.
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Гость
сегодня, 14:07
Только реальная практика на скорой научит и преподам не мешало почерпнуть там знания у фельдшеров
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Местный
сегодня, 13:53
Ребят, давайте порадуемся. Что ж мы такие. Все нам плохо. Люди сделали хорошее дело. Прославили область. Заняли молодежь, чтобы она дурака не валяла. Чего плохого то? Радоваться надо, а не ныть.
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Болельщица
сегодня, 14:15
Абсолютно верно!
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