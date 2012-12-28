«Иван Иванович, как вы себя чувствуете?»

В Липецком медицинском колледже проходит отборочный этап Всероссийского конкурса студентов.

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В Липецкий медицинский колледж съехались студенты из Москвы, Белгорода, Тулы, Курска — городов Центрального федерального округа для участия в отборочном этапе I Всероссийского конкурса среди медицинских и фармацевтических колледжей «Студент года». Состязания проходят по четырем специальностям: «Акушерское дело», «Лечебное дело», «Лабораторная диагностика» и «Фармация».Конкуренция очень высокая. Заявки на участие в конкурсе подали почти три тысячи студентов со всей страны. Уже прошел заочный этап, теперь очный во всех округах России. Те, кто успешно пройдет и его, поедут в Москву для участия в финальных состязаниях, которые состоятся с 10 по 25 апреля.— Конкурс проходит впервые в истории нашей страны. Выбор Липецкого медицинского колледжа в качестве площадки для проведения отборочного этапа конкурса — это признание на федеральном уровне. Последние два года у нас имеется целый ряд достижений, связанных с практико-ориентированной подготовкой студентов-медиков. Мы с сентября 2023 года являемся участниками федерального проекта «Профессионалитет», наш коллектив педагогов пользуется заслуженным уважением. Материально-техническая база вполне достойна, соответствует высоким требованиям, предъявляемым к площадкам, предназначенным для проведения всероссийских конкурсов. Кроме того, по итогам минувшего года наш колледж признан лучшим среди профессиональных образовательных организаций региона, — рассказал директор колледжа, доктор медицинских наук Юрий Шуршуков.Сегодня 26 студентов защищали свои проекты и демонстрировали практические навыки: спасали людей (точнее манекены), продавали лекарства, проводили анализы. Причем 14 из них липчане — они лидируют по результатам заочных состязаний. Самая серьезная борьба развернулась по специальности «Лечебное дело». Если в других номинациях по 5-6 конкурсантов, то в этой — 10. И только один липчанин.— Конкурс по заданиям не сложный. Обычная работа лаборанта, то, что мы делаем каждый день: мазок крови, работа с микроскопом, сердечно-легочная реанимация, первая медицинская помощь. Теоретическую часть составить — это практически дипломная работа. И еще — опыт. Я надеюсь пройти в следующий этап, — рассказала студентка IV курса факультета лабораторной диагностики Липецкого медицинского колледжа Светлана Зейтунян.Победители в своих номинациях получат грамоту и кубок министерства здравоохранения России. Возможно, будут специальные призы, предполагающие внеконкурсное поступление в ведущие медицинские вузы страны.