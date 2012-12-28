Минздрав Липецкой области пытался взыскать с выпускницы Курского медуниверситета более 280 тысяч рублей
Происшествия
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сегодня, 16:03
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35-летний закладчик из Усмани отправился на 9 лет и 6 месяцев в колонию
Мужчину осудили за две сделанные закладки и хранение наркотиков.
Мужчина получал в интернете указания неизвестных сообщников и занимался сбытом наркотиков. 18 и 20 августа прошлого года он сделал две закладки в Усманском районе, но покупатели их забрать не успели: свертки с синтетическим наркотиком были обнаружены полицейскими. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, всего в закладках было 1,22 грамма производного метилэфедрона.
А 21 августа запрещённые вещества нашли и дома у мужчины: ещё 0,25 грамма синтетического наркотика.
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