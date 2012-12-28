35-летний закладчик из Усмани отправился на 9 лет и 6 месяцев в колонию

Мужчину осудили за две сделанные закладки и хранение наркотиков.

Усманский районный суд отправил 35-летнего закладчика на 9,5 года в колонию строгого режима. Мужчину осудили за совершение трёх преступлений: двух покушений на незаконный сбыт наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет), в составе организованной группы, в значительном размере (по части третьей статьи 30, пункту «а» части четвёртой статьи 228.1 УК РФ), а также за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотиков в значительном размере (по части первой статьи 228 УК РФ).Мужчина получал в интернете указания неизвестных сообщников и занимался сбытом наркотиков. 18 и 20 августа прошлого года он сделал две закладки в Усманском районе, но покупатели их забрать не успели: свертки с синтетическим наркотиком были обнаружены полицейскими. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, всего в закладках было 1,22 грамма производного метилэфедрона.А 21 августа запрещённые вещества нашли и дома у мужчины: ещё 0,25 грамма синтетического наркотика.