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В России
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сегодня, 13:24
Синоптики прогнозируют снег и похолодание на выходных в Москве
В Москве в выходные ожидается похолодание и ветер с порывами до 15-18 метров в секунду.
«Март — это все-таки не совсем весенний месяц. Откат в зиму для Москвы и Подмосковья видится в выходные дни. В субботу и воскресенье [15 и 16 марта] мы ждем первую фазу понижения температуры. А в понедельник [17 марта] улицы столицы может даже припорошить снежком», — отметил эксперт.
При этом он уточнил, что похолодание будет недолгим. По его словам, в дальнейшем температура воздуха в марте и апреле будет превышать климатическую норму. Шувалов добавил, что к концу второй декады марта дневные температуры будут достигать +10°C, — пишет «КП».
«Технически даже после самой теплой зимы равновероятны три варианта: норма, выше нормы, либо ниже нормы. И даже есть предпосылки полагать, что нынешний год будет теплее 2020 года, который считается самым жарким. Во всяком случае, первый квартал будет очевидно теплее. А дальше — не будем загадывать», — считает синоптик.
«Сейчас температура на 10 градусов выше нормы. А начиная с субботы она будет где-нибудь на 2–2,5 градуса выше нормы», — пояснил эксперт.
Похолодание продлится около пяти дней, уверен он. По данным эксперта, уже 20 марта в Москве установится около 7–9 градусов тепла, а позже температура поднимется до 10–12 градусов.
«По крайней мере, таких низких температур уже не будет», — резюмировал специалист.
С 10 по 14 марта в столичном регионе фиксируется апрельская погода, — заявляли ранее метеорологи. Температуры до 12–15 градусов тепла скорее соответствуют третьей декаде апреля.
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