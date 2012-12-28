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Происшествия
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сегодня, 00:13
Во время красного уровня воздушной опасности в Университетском взрывали петарды
Жителям Белянского и окрестных улиц во время тревоги пришлось в дополнение к основной угрозе пережить несколько неприятных минут.
Но примерно с 22.20 на улице Белянского кто-то, начали взрывать петарды. От их хлопков сработала сигнализация у припаркованных домов.
Камера наблюдения на доме №14 по Белянского зафиксировала некоего человека, поджегшего и бросившего «шутиху» и пустившегося наутек.
К слову, желтый уровень опасности еще действует.
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