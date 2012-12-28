Во время красного уровня воздушной опасности в Университетском взрывали петарды

Жителям Белянского и окрестных улиц во время тревоги пришлось в дополнение к основной угрозе пережить несколько неприятных минут.

В вашем браузере отключен JavaScript

Сегодня с 20.40 в Липецке и Липецком муниципальном округе действовал желтый уровень опасности, а уже в 20.49 был объявлен красный, самый опасный уровень, означающий реальную угрозу атак БПЛА. Он продлился до 23.04.Но примерно с 22.20 на улице Белянского кто-то, начали взрывать петарды. От их хлопков сработала сигнализация у припаркованных домов.Камера наблюдения на доме №14 по Белянского зафиксировала некоего человека, поджегшего и бросившего «шутиху» и пустившегося наутек.К слову, желтый уровень опасности еще действует.