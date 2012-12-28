Весеннее обострение, наркотики или сюрприз женщинам? Грязинец станцевал посреди проезжей части без штанов

Полиция проведёт проверку по разлетающимся в соцсетях видео.

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Сегодня на улице 2-я Чапаева в Грязях был замечен мужчина без штанов. Сначала он выдвинулся в сторону этой улицы по второстепенной дороге со стороны ЦРБ. Шёл ещё одетым, но уже босым посередине проезжей части.Потом грязинец продолжил представление уже на ведущей из Липецка в Грязи улице 2-я Чапаева — магистрали с очень оживлённым движением. Там босоногий бродяга танцевал посередине проезжей части и оголился ещё больше — снял штаны и начал приветствовать проезжающих мимо водителей неприличными жестами.Мужчину только чудом не сбили. Он выбегал перед машинами, пытался догнать автобус, тёрся об автомобили и издавал какие-то странные звуки.— Сотрудники полиции изучат все видеоролики и будут разбираться в этой истории. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.