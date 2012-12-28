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сегодня, 15:43
45

Весеннее обострение, наркотики или сюрприз женщинам? Грязинец станцевал посреди проезжей части без штанов

Полиция проведёт проверку по разлетающимся в соцсетях видео.

Сегодня на улице 2-я Чапаева в Грязях был замечен мужчина без штанов. Сначала он выдвинулся в сторону этой улицы по второстепенной дороге со стороны ЦРБ. Шёл ещё одетым, но уже босым посередине проезжей части.

Потом грязинец продолжил представление уже на ведущей из Липецка в Грязи улице 2-я Чапаева — магистрали с очень оживлённым движением. Там босоногий бродяга танцевал посередине проезжей части и оголился ещё больше — снял штаны и начал приветствовать проезжающих мимо водителей неприличными жестами.

Мужчину только чудом не сбили. Он выбегал перед машинами, пытался догнать автобус, тёрся об автомобили и издавал какие-то странные звуки.

— Сотрудники полиции изучат все видеоролики и будут разбираться в этой истории. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
хулиганство
эксгибиционист
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Комментарии (45)

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Сначала новые
Дедушка
10 минут назад
Внучек, а внучек, ты зачем опять без штанов бегаешь?
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Да уж
34 минуты назад
Минздрав предупреждает... Водка и курение непонятно чего до добра не доведут.
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смех
35 минут назад
А Липецке 40 000 металлургов , которые делают 14 млн тонн стали каждый год , а дедушка постоянно вспоминает барбершоперов которых в Липецке с десяток. Странный дедушка , на улице уже несколько лет не был , жизнь ограничена новостями на город 48, нам даже немного жаль дедушку, трудно ему без света белого .
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Александр
сегодня, 20:39
К 8 марта готов..!
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Нервная мать
сегодня, 20:04
Такой дури даже в лихие 90-е не помню. А дури тогда было много.
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Просто
сегодня, 20:08
Вы не все про дурь 90х знаете
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дед
сегодня, 19:47
Вот его таращит.
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Просто Виктор
сегодня, 19:22
Зайку бросила хозяйка, холостым остался зайка :(
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Барбершопер Антуан
сегодня, 19:07
Поколение Ютуба
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Гражданин
сегодня, 19:27
Без ютуба скучаем. Надеемся что скоро включат. На нем все наши любимые блогеры преподносят материалы по медицине, кулинарии, садоводству, актерах, записи Песни года и множество других с умными содержательными комментариями. Ежедневно ждем.
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Кстати
20 минут назад
Без ютуба скучаем. Надеемся что скоро включат. На нем все наши любимые блогеры преподносят материалы по медицине, кулинарии, садоводству, актерах, записи Песни года и множество других с умными содержательными комментариями. Ежедневно ждем. Уже несколько дней работает
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Житель
сегодня, 19:54
Без ютуба скучаем. Надеемся что скоро включат. На нем все наши любимые блогеры преподносят материалы по медицине, кулинарии, садоводству, актерах, записи Песни года и множество других с умными содержательными комментариями. Ежедневно ждем. Вот и этот мужик без Ютуба скучает.
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рощупкин
сегодня, 19:33
Без ютуба скучаем. Надеемся что скоро включат. На нем все наши любимые блогеры преподносят материалы по медицине, кулинарии, садоводству, актерах, записи Песни года и множество других с умными содержательными комментариями. Ежедневно ждем. а своё придумать? неее..
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Гражданин
сегодня, 20:23
а своё придумать? неее.. Зачем придумывать, где вековые истории с историческими личностями. Николай Платошкин преподносил замечательные уроки. Очень хорошо говорил о В.И.Ленине. Очень.
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Лариса
сегодня, 18:57
Уважаемые психи, пейте таблетки прописанные вам, а не водку.
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Ну вообще
сегодня, 18:48
Вот лафа на службе в полиции пошла. ,сиди видосики просматривай и постановления выноси.
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СССР
сегодня, 18:54
Ну это же не милиция ! Теперь то видно разницу !
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