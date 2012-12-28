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Весеннее обострение, наркотики или сюрприз женщинам? Грязинец станцевал посреди проезжей части без штанов
Весеннее обострение, наркотики или сюрприз женщинам? Грязинец станцевал посреди проезжей части без штанов
Пытавшийся сбежать от полицейских пьяный водитель отправился на три года и три месяца в колонию
Происшествия
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сегодня, 15:43
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Весеннее обострение, наркотики или сюрприз женщинам? Грязинец станцевал посреди проезжей части без штанов
Полиция проведёт проверку по разлетающимся в соцсетях видео.
Потом грязинец продолжил представление уже на ведущей из Липецка в Грязи улице 2-я Чапаева — магистрали с очень оживлённым движением. Там босоногий бродяга танцевал посередине проезжей части и оголился ещё больше — снял штаны и начал приветствовать проезжающих мимо водителей неприличными жестами.
Мужчину только чудом не сбили. Он выбегал перед машинами, пытался догнать автобус, тёрся об автомобили и издавал какие-то странные звуки.
— Сотрудники полиции изучат все видеоролики и будут разбираться в этой истории. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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