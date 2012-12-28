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вчера, 19:12
16

На Центральном пляже спасатели доставали из полыньи мужчину и собаку

Человека спасли, а животное погибло.

Вечером 5 марта в Липецке на Центральном пляже спасатели доставали из полыньи мужчину и собаку. Свидетели произошедшего рассказали GOROD48, что человека спасти удалось, а вот пес погиб. 

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области, от медпомощи спасенный мужчина отказался и покинул пляж.

лед
спасатели
происшествия на воде
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Комментарии (16)

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Гость
вчера, 21:17
21 век, погибло животное, 40минут не могли спасти, как так?! На этом месте мог быть кто угодно ребёнок, пожилой человек. Страшно, стоит толпа и просто смотрит, службы, спасатели не могут помочь, что происходит? Это уму не постижимо…Бедная собачка, очень жаль…
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омсквич
вчера, 21:05
А чего собачку не в первую очередь спасали ?
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Лиза
вчера, 21:01
Какой ужас, так собаку жалко... зачем он туда пошёл...
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Светлана
вчера, 20:58
Какой ужас.
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Гость
вчера, 20:42
Бедная собака, как же жаль. Получается спасать на пляже некому, один мужчина, остальные стоят, смотрят и снимают. Комментатор вообще бы лучше молчал, на шоу он, жесть…
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Свидетель
вчера, 20:59
Если уж спасатели не справляются то при чем здесь комментатор. Шоу устроили спасатели у которых всё хорошо только на учениях. А здесь расстерялись и ждали второй экипаж с Новолипецкого пляжа. Умников хватает, сам бы нырнул за собакой?
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Animal planet.
вчера, 21:01
Если уж спасатели не справляются то при чем здесь комментатор. Шоу устроили спасатели у которых всё хорошо только на учениях. А здесь расстерялись и ждали второй экипаж с Новолипецкого пляжа. Умников хватает, сам бы нырнул за собакой? Нырнул бы,что здесь думать.
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Серж
вчера, 20:04
Судить его за собаку.
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Animal Planet.
вчера, 19:56
Какой ужас,меня аж в жар бросило,зачем мужик поперся с собакой на тонкий лед? Очень жалко собаку. Есть также вопросы к работе и оборудованию водолазов.
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Свидетель
вчера, 19:52
Каждый год находится чудо которое весной, возле понтонного моста толщину льда замеряет. Собачку жалко. Сорок минут в воде провела.
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GENA
вчера, 19:41
Сегодня писали что там 15 см покров льда.
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Современный
вчера, 19:39
Муму !
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