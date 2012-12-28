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Происшествия
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вчера, 19:12
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На Центральном пляже спасатели доставали из полыньи мужчину и собаку
Человека спасли, а животное погибло.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области, от медпомощи спасенный мужчина отказался и покинул пляж.
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