Человека спасли, а животное погибло.

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Вечером 5 марта в Липецке на Центральном пляже спасатели доставали из полыньи мужчину и собаку. Свидетели произошедшего рассказали GOROD48, что человека спасти удалось, а вот пес погиб.По данным пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области, от медпомощи спасенный мужчина отказался и покинул пляж.