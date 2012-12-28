Липецкий хукер тренируется со сборной России

Хоть один из наших земляков представляет Липецк в главной команде страны.

Регби-7 – более динамичный и скоростной формат классической игры с овальным мячом, где на поле выходит по семь человек от каждой команды. С 2016 года этот вид регби официально входит в программу Олимпийских игр.

На фото РК «Липецк» тренер (слева) и его воспитанник.



24-летний капитан РК «Липецк» Александр Кобзев в Сочи принимает участие в учебно-тренировочном сборе национальной сборной России по регби-7.Всего в команду вызваны 26 регбистов, из них 11 (!) человек представляют питерскую «Заставу-7». На сборе цвет российского регби-7 тренируется, сыгрывается и производит впечатление на тренеров. К слову, в тренерский штаб команды выходит и липчанин Сергей Бабкин, который отвечает за физическую форму игроков.К слову, «физика» - одно из главных достоинств липецкого игрока, ведь он выступает на позиции хукера (от от английского слова «hook», обозначающего крючок или зацепку) – одного из игроков нападения, задача которого «запецить» мяч в схватке. Это и одна из наиболее опасных позиций, т.к. первые линии приходится почти всё давление двух схваток.Липецкие регбисты стартуют в новом спортивном сезоне именно в Сочи на стадионе «Юг Спорт», где 29-30 марта состоится первый тур Чемпионата России по регби-7.