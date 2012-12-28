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Липчанин бросался под колеса автобуса, пинал его и на 10 минут парализовал движение
Происшествия
Липчанин почти 8 месяцев покупал топливо по чужой карте
Происшествия
«Шикарные яблоки, по вашим зубам!»
Общество
На Циолковского горел подъезд
Происшествия
Липецкий хукер тренируется со сборной России
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На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Где столько своего набраться, чтоб было каждому своё?
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317
сегодня, 12:53
4

Липецкий хукер тренируется со сборной России

Хоть один из наших земляков представляет Липецк в главной команде страны.

24-летний капитан РК «Липецк» Александр Кобзев в Сочи принимает участие в учебно-тренировочном сборе национальной сборной России по регби-7.

Всего в команду вызваны 26 регбистов, из них 11 (!) человек представляют питерскую «Заставу-7». На сборе цвет российского регби-7 тренируется, сыгрывается и производит впечатление на тренеров. К слову, в тренерский штаб команды выходит и липчанин Сергей Бабкин, который отвечает за физическую форму игроков.

К слову, «физика» - одно из главных достоинств липецкого игрока, ведь он выступает на позиции хукера (от от английского слова «hook», обозначающего крючок или зацепку) – одного из игроков нападения, задача которого «запецить» мяч в схватке. Это и одна из наиболее опасных позиций, т.к. первые линии приходится почти всё давление двух схваток.

Липецкие регбисты стартуют в новом спортивном сезоне именно в Сочи на стадионе «Юг Спорт», где 29-30 марта состоится первый тур Чемпионата России по регби-7.

Регби-7 – более динамичный и скоростной формат классической игры с овальным мячом, где на поле выходит по семь человек от каждой команды. С 2016 года этот вид регби официально входит в программу Олимпийских игр.

На фото РК «Липецк» тренер (слева) и его воспитанник.


Регби
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Р
52 минуты назад
Счастье прям слов нет. Что сборная по футболу что этот недофутболист. Вот СССР действительно играл в футбол.
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Учи матчасть
49 минут назад
Это не футбол, это регби.
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Горожанин
сегодня, 13:04
Кому это нужно безделие.
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Не понял
сегодня, 12:58
Хакер что ли?
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