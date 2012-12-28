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542
сегодня, 15:03
6

Лебедянка пыталась вернуть мужа при помощи потусторонних сил, но стала жертвой мошенников

Отдав магу 300 кредитных тысяч, женщина призналась в этом своему, пока еще, мужу.

В отдел полиции обратилась женщина с заявлением на неизвестных мошенников, которые взяли с нее 300 тысяч рублей обещая вернуть мужа, с которым она поругалась.

Поссорилась с супругом 40-летняя лебедянка в декабре прошлого года. А помириться с ним решила нестандартным способом — при помощи мага, которого нашла в интернете.

Маг, а был ли это мужчина или женщина — неизвестно, общение велось через мессенджер, обещал восстановить семью за 300 тысяч рублей. Но у бедной женщины своих набралось всего 18 тысяч, остальные 282 тысячи пришлось взять в кредит и перевести интернет-магу, который, надо отдать должное некий обряд провел, но тут же исчез, не поинтересовавшись результатом.

О связях с потусторонними силами женщина рассказала своему мужу, но тот «поздравил» ее с тем, что она стала жертвой мошенников и послал… В полицию.
мошенничество
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Людмила
22 минуты назад
Это просто ежедневный парад слабоумия какой-то.
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Фёкла
32 минуты назад
Какой банкет - можно былоб ,закатить!
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Татьяна
48 минут назад
Маг снял чары с мужа. Он прозрел и увидел на сколько неадекватна его жена.
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q
сегодня, 15:28
Работать, развиваться, расти даже и не думали.
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эх
сегодня, 15:22
теперь явно не помирятся
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Мимо проходила
сегодня, 15:16
Вот это да... А результат-то есть? Надо же, как неплохо маги зарабатывают. Я вот могу руками головные, зубные и прочие боли снимать, а деньги за это никогда брать и не пробовала. Оказывается, можно хорошо заработать.
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