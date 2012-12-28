Лебедянка пыталась вернуть мужа при помощи потусторонних сил, но стала жертвой мошенников

Отдав магу 300 кредитных тысяч, женщина призналась в этом своему, пока еще, мужу.

В отдел полиции обратилась женщина с заявлением на неизвестных мошенников, которые взяли с нее 300 тысяч рублей обещая вернуть мужа, с которым она поругалась.Поссорилась с супругом 40-летняя лебедянка в декабре прошлого года. А помириться с ним решила нестандартным способом — при помощи мага, которого нашла в интернете.Маг, а был ли это мужчина или женщина — неизвестно, общение велось через мессенджер, обещал восстановить семью за 300 тысяч рублей. Но у бедной женщины своих набралось всего 18 тысяч, остальные 282 тысячи пришлось взять в кредит и перевести интернет-магу, который, надо отдать должное некий обряд провел, но тут же исчез, не поинтересовавшись результатом.О связях с потусторонними силами женщина рассказала своему мужу, но тот «поздравил» ее с тем, что она стала жертвой мошенников и послал… В полицию.