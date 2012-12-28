42-летний мужчина пытался обокрасть дом находящегося на СВО родственика, но был застигнут с поличным

Теперь ему грозит до четырёх лет лишения свободы.

В Чаплыгинском районе направлено в суд уголовное дело 42-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на кражу с незаконным проникновением в жилище.Как сообщает пресс-служба прокуратуры, по версии следствия, в декабре прошлого года 42-летний мужчина всю ночь пил у знакомых, а утром по пути домой решил обокрасть дом дальнего родственника, который находится в зоне СВО. Кирпичом он разбил стекло в окне и залез в дом. Там собрал электроприборы более чем на 47,5 тысяч рублей, завернул их в простыню, вынес на улицу и положил под разбитым окном. Но тут домой вернулась жена участника СВО.Мужчина не растерялся, представился женщине родственником и попытался ее убедить, что он предотвратил кражу, которую пытались совершить двое неизвестных. Но вскрылось совсем другое.Теперь мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.