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сегодня, 17:12
6

42-летний мужчина пытался обокрасть дом находящегося на СВО родственика, но был застигнут с поличным

Теперь ему грозит до четырёх лет лишения свободы.

В Чаплыгинском районе направлено в суд уголовное дело 42-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на кражу с незаконным проникновением в жилище.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, по версии следствия, в декабре прошлого года 42-летний мужчина всю ночь пил у знакомых, а утром по пути домой решил обокрасть дом дальнего родственника, который находится в зоне СВО. Кирпичом он разбил стекло в окне и залез в дом. Там собрал электроприборы более чем на 47,5 тысяч рублей, завернул их в простыню, вынес на улицу и положил под разбитым окном. Но тут домой вернулась жена участника СВО.

Мужчина не растерялся, представился женщине родственником и попытался ее убедить, что он предотвратил кражу, которую пытались совершить двое неизвестных. Но вскрылось совсем другое.

Теперь мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.
кража
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
НАДЕЖДА
сегодня, 19:29
что-то старая история. такое уже было год-два назад.
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КОМДИВ
сегодня, 18:49
Теперь и сам пойдет на СВО
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q
сегодня, 18:45
Мародёрство у нас в крови
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Савелий
сегодня, 17:27
Казалось бы, при чем здесь СВО?
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Павел Грачёв
сегодня, 18:49
Просто он теперь с ним на СВО объяснится
Ответить
Скорее всего
сегодня, 20:19
Просто он теперь с ним на СВО объяснится Место их встречи изменить нельзя...
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