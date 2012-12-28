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Происшествия
422
23 минуты назад
Объявлен отбой красного уровня опасности
В Липецкой области объявлен отбой красного уровня опасности. При этом желтый уровень сохраняется.
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