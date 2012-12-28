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2519
сегодня, 10:39
13

Неизвестный водитель врезался в грузовик — два человека сгорели

Автомобиль предполагаемого виновника, как и личности погибших, по горячим следам не удалось установить.

Два грузовика столкнулись и загорелись 21 февраля в 22:40 на 34 километре автомобильной дороги Липецк-Данков.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле предварительно выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком марки «Мерседес» под управлением 42-летнего мужчины.

— В результате столкновения произошло возгорание транспортных средств. В пожаре погибли два человека, находившихся в неустановленном автомобиле. Их личности пока неизвестны, — уточнили в полиции.

Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области.
пожар
грузовик
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Комментарии (13)

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Сначала новые
А шо
9 минут назад
У Вас опять случилось?
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немонимаю
11 минут назад
как они успевают в телефоны смотреть , базарить, да еще за дорогой??? смартфоны зло
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Ктото
8 минут назад
Не было не каких телефонаф
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дед
23 минуты назад
Были люди как люди,и вдруг сразу стали кретинами,без камер и интернета,дорогу в магазин не найдут,а про какие номера можно говорить...
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Коммунист
34 минуты назад
Ща диванные войска медленного реагирования разберутся,что и как было,и кто был за рулём.
Ответить
Очевидец
48 минут назад
Страшная авария. Их не было шансов достать. Хотя и попытались.....
Ответить
Виталий
50 минут назад
Они должны отдыхать, а не сонные ехать. Деньги, деньги их заставляют рисковать.
Ответить
Второгодники
52 минуты назад
Неустановленная машина с неустановленным водителем и неустановленным пассажиров в неустановленное время врезалась в неустановленныйц объект..... А по камерам посмотреть умным не судьба полиционерам ?? там и номер есть машины и фото.
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Так
30 минут назад
Это же на смотреть.
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Шолом
57 минут назад
Эвонно как! Все" неустановленные"!
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Александр
сегодня, 11:05
На Гагарина 109 стоит брошенная газель а на ней балон висит как бомба
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Фунтик
сегодня, 10:52
Машина -призрак.
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