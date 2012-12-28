Неизвестный водитель врезался в грузовик — два человека сгорели

Автомобиль предполагаемого виновника, как и личности погибших, по горячим следам не удалось установить.



Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области.

Два грузовика столкнулись и загорелись 21 февраля в 22:40 на 34 километре автомобильной дороги Липецк-Данков.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле предварительно выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком марки «Мерседес» под управлением 42-летнего мужчины.— В результате столкновения произошло возгорание транспортных средств. В пожаре погибли два человека, находившихся в неустановленном автомобиле. Их личности пока неизвестны, — уточнили в полиции.