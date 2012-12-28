20 мужчин в Липецкой области достигли 100-летнего возраста

23 февраля — День защитника Отечества. Липецкстат представил свой «портрет» липецкого мужчины.



Сейчас в регионе проживают 511 тысяч мужчин, их доля составляет 46% населения региона. За последнее десятилетие численность мужчин снизилась на 4% или на 21 тысячу человек. На тысячу лиц мужского пола в нашей области приходится 1185 женщин. В 2024 году родилось 3,8 тысячи мальчиков. Несмотря на то, что в среднем на каждую сотню новорожденных девочек приходится 104 мальчика и до 32-летнего возраста их доля в основном выше, чем девушек, после 33 лет численный перевес женщин постепенно увеличивается.Средний мужской возраст — 40 лет, это на 5 лет ниже среднего женского. Средний возраст городского и сельского мужчины — 39 лет и 41 год соответственно. Наиболее молодые представители сильного пола проживают в Липецке — 38,7 и в Лев-Толстовском районе — 39,3 года, максимальный средний возраст мужского населения отмечен в Добровском округе — 42,5 года. В области проживают 145 мужчин-долгожителей в возрасте 95 лет и старше, 20 из них достигли столетнего возраста.Здоровый образ жизни — не пьют, не курят, правильно питаются и ведут активный образ жизни — соблюдают только 7% мужчин, еще 43% охарактеризовали свою приверженность к здоровому образу жизни как удовлетворительную. Не менее 400 граммов овощей ежедневно есть в меню 15% липецких мужчин. Более 60% опрошенных мужчин не курят. Организованно занимаются физической культурой и спортом 17% мужчин и более 16% — самостоятельно. Очки или линзы носят 45%. Каждый второй следит за своим здоровьем, регулярно проходит диспансеризацию.В 2024 году в области зарегистрировано 6,2 тысячи браков. Впервые вступили в брак более 59% женихов, более половины из них — в возрасте 21-29 лет, 9% мужчин — в возрасте 40 лет и старше, а самый пожилой жених первый раз решил связать себя узами брака в 70 лет. В возрасте 18 лет вступили в брак 30 юношей, самым возрастным женихом в прошлом году стал 84-летний мужчина. В среднем на 10 взрослых мужчин приходится три ребенка до 18 лет. В 2024 году возраст семерых отцов на момент рождения детей превышал 60 лет, самым пожилым отцом стал 72-летний липчанин. В целом же средний возраст отца при рождении ребенка составил 32,8 года.Выезжают из Липецкой области на работу и учебу 24% мужчин, прибывают по этим же причинам 9%. Из 579 тысяч населения, занятого в экономике региона, представители сильной половины составляют 50%. Мужчины в основном работают в обрабатывающих производствах, в том числе в металлургическом, в сельском хозяйстве, на транспорте, в строительстве. Средняя заработная плата мужчин области превышает заработную плату женщин на 46%.