67-летняя женщина по совету специалиста «Росфинмониторинга» перевела мошенникам 840 000 рублей

А двух девушек обманули при попытках заработать.

20 февраля в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 67-летняя женщина.— Пенсионерке позвонил специалист «Росфинмониторинга» и сообщил о необходимости обеспечения сохранности денег. В результате женщина перевела на «безопасный счёт» 840 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.22-летняя девушка искала работу, откликнулась на предложение об удалённом трудоустройстве менеджером на сайте. После этого она сообщила будущему «работодателю» свои персональные данные, и на имя девушки оформили кредит в 50 000 рублей.Ещё одна 22-летняя девушка также искала работу. Она хотела получить пассивный доход на торговой площадке, но в результате лишилась 142 000 рублей.А 37-летний мужчина хотел купить подарочный сертификат маркеплейса на сайте объявлений. Он перевёл продавцу 7500 рублей, а тот оказался мошенником.