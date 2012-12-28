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67-летняя женщина по совету специалиста «Росфинмониторинга» перевела мошенникам 840 000 рублей
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219
52 минуты назад
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67-летняя женщина по совету специалиста «Росфинмониторинга» перевела мошенникам 840 000 рублей

А двух девушек обманули при попытках заработать.

20 февраля в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 67-летняя женщина.

— Пенсионерке позвонил специалист «Росфинмониторинга» и сообщил о необходимости обеспечения сохранности денег. В результате женщина перевела на «безопасный счёт» 840 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

22-летняя девушка искала работу, откликнулась на предложение об удалённом трудоустройстве менеджером на сайте. После этого она сообщила будущему «работодателю» свои персональные данные, и на имя девушки оформили кредит в 50 000 рублей.

Ещё одна 22-летняя девушка также искала работу. Она хотела получить пассивный доход на торговой площадке, но в результате лишилась 142 000 рублей.

А 37-летний мужчина хотел купить подарочный сертификат маркеплейса на сайте объявлений. Он перевёл продавцу 7500 рублей, а тот оказался мошенником.
мошенничество
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Комментарии (1)

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Сначала новые
пора
32 минуты назад
ворачиваться к безопасным домашним телефонам! да и сотовая связь дорожает и до поры до времени, если что работать не будет
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