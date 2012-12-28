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Общество
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сегодня, 17:33
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Служебная собака вышла на пенсию: ротвейлеру Кире ищут новых владельцев
Кира восемь лет помогала полицейским в их службе.
Всего в Центре кинологической службы областного МВД более сотни собак. Ежегодно, на пенсию отправляются сразу несколько из них. По сложившейся доброй традиции, кинологи забирают своих напарников, но такая возможность есть не всегда. Поэтому полицейские ищут Кире ответственных и любящих хозяев.
«С учетом характера собаки и специфики ее службы, инспектор–кинолог проведет с новым хозяином необходимый комплекс обучающих занятий, который позволит ему найти общий язык с питомцем», — сообщает областное управление МВД.
Желающие дать служебной собаке новый дом, окружить ее заботой могут позвонить по телефону Центра кинологической службы 8 (4742) 43-01-46, 8 (4742) 43-01-59 и договориться о знакомстве с питомцем.
Нормативные документы служебной собаки по кличке «Кира» можно посмотреть здесь.
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