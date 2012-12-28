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сегодня, 17:33
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Служебная собака вышла на пенсию: ротвейлеру Кире ищут новых владельцев

Кира восемь лет помогала полицейским в их службе.

Собака Кира Центра кинологической службы УМВД России по Липецкой области восемь лет помогала полицейским, но из-за возраста нести службу уже не может. 

Всего в Центре кинологической службы областного МВД более сотни собак. Ежегодно, на пенсию отправляются сразу несколько из них. По сложившейся доброй традиции, кинологи забирают своих напарников, но такая возможность есть не всегда. Поэтому полицейские ищут Кире ответственных и любящих хозяев.

«С учетом характера собаки и специфики ее службы, инспектор–кинолог проведет с новым хозяином необходимый комплекс обучающих занятий, который позволит ему найти общий язык с питомцем», — сообщает областное управление МВД.

Желающие дать служебной собаке новый дом, окружить ее заботой могут позвонить по телефону Центра кинологической службы 8 (4742) 43-01-46, 8 (4742) 43-01-59 и договориться о знакомстве с питомцем.

Нормативные документы служебной собаки по кличке «Кира» можно посмотреть здесь

кинологи
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
НТ
14 минут назад
Неужели в кинологическом центре мвд нет денег на еду, ветврача и места,чтобы оставить собаку в вольере, где она прожила 8 лет? А кинологи, которые там работают, они что не могут заботиться о пожилой собаке? Ребята на сво брошенных собак спасают, а в этом городе только * и уличных и служебных.
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Взял бы.
17 минут назад
В ещё Советской армии обучался на дрессировщика и инструктора службы собак, имею 2й. Классность, но дома живёт тоже девочка, французская бульдожка, и они не подружатся, А так дом свой, но соседи ещё те, могут отравить, и после не хочу проблем иметь с органами, жаль, мы бы сразу подружились.
Ответить
Взял бы.
18 минут назад
В ещё Советской армии обучался на дрессировщика и инструктора службы собак, имею 2й. Классность, но дома живёт тоже девочка, французская бульдожка, и они не подружатся, А так дом свой, но соседи ещё те, могут отравить, и после не хочу проблем иметь с органами, жаль, мы бы сразу подружились.
Ответить
Ника
29 минут назад
Эх жалко Киру. Но у самой 2 собаки одна тибет вторая йорк старенький. Уже члены семьи. Надеюсь обретет себе семью
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Лиза
34 минуты назад
А что же Киру не возьмёт кто-то из сотрудников кинологической службы???
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Плак
сегодня, 18:07
Ну так возьмите тот, кому она служила все эти годы. Как можно отдать на старость лет другому хозяину. Бедненькая , это же какой стресс ! Она может там умереть от тоски!
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Нервная мать
сегодня, 17:48
Вот так! Стала старая и никому не нужна! Так и с людьми! Печально и трагично! Пока работаешь, приносишь пользу, то всем нужен, а стоит постареть, заболеть.. Эх, Кира, хорошей тебе старости и добрых людей рядом.
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Гость
сегодня, 18:04
Правильно вы написали. Жалко Киру. Собака непростая и взрослая.
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