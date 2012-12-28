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Экономика
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32 минуты назад
В Липецкой области выявили двух нелегальных кредиторов
Чаще всего такие компании работают под видом ломбардов и микрокредитных компаний.
«Информация о нелегальных кредиторах была передана в правоохранительные органы для принятия мер. Наименования и бренды организаций, их сайты и адреса внесены в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Этот список призван предупредить граждан о том, что та или иная финансовая компания работает незаконно. А значит, людям не нужно с ней иметь дело, чтобы не лишиться денег», — сообщает пресс-служба липецкого отделения Банка России.
С 2020 года в предупредительный список были включены 14 компаний, зарегистрированных в Липецкой области. 13 из них — с признаками нелегального кредитора. В основном эти организации действовали как незаконные ломбарды. Они не состояли в госреестре и выдавали займы под залог бытовых вещей. Опасность таких компаний в том, что их клиенты могут столкнуться с начислением завышенных процентов и с продажей заложенного имущества до момента наступления срока выкупа.
А всего по стране в предупредительном списке значатся свыше 20 тысяч компаний. Более 9 тысяч из них выявлено в 2024 году. Это почти в 1,6 раза больше, чем годом ранее.
Сомнительные проекты создавались преимущественно в интернете, в том числе в социальных сетях и мессенджерах. Одна из тенденций прошлого года — появление в большого количества недобросовестных инвестиционных предложений. Ограничить распространение подобных схем призван закон, который запрещает организациям, не поднадзорным Банку России и не регулируемым законодательно, а также их посредникам, публично привлекать средства людей в качестве инвестиций.
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