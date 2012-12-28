Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
У убитой в СНТ «Цементник» 40-летней женщины остались двое детей
Происшествия
Задержанный за убийство 40-летней липчанки действовал ножом и топором
Происшествия
Свидетелем нападения на 40-летнюю женщину стала её семилетняя дочь
Происшествия
В Липецке собираются благоустроить... высохший пруд!
Общество
Подозреваемый в убийстве 40-летней женщины найден
Общество
Подозреваемый в убийстве 40-летней липчанки скрывался в Бутырках у родственников
Происшествия
К концу недели антициклон снова принесет в Липецкую область морозы
Погода в Липецке
Квартиру на улице Гришина переделали в хостел: на хозяйку пожаловались соседи
Общество
За гибель 24-летнего пассажира — три года колонии-поселения
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Задержанный за убийство 40-летней липчанки действовал ножом и топором
Происшествия
Росстат: четверть липчан заказывают доставку готовых блюд
Общество
Сегодня в Липецке: дорогие подарки на 23 февраля дарят… мужчины, Липецк претендует на звание лучшего города страны
Общество
«Омода» выскочила под грузовик на улице Зои Космодемьянской
Общество
Грязинец подделал подпись в договоре купли-продажи чужой «ГАЗели» и оформил автомобиль на себя
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На липецкой окружной столкнулись три машины
Происшествия
Девушка-водитель въехала в дерево на улице Карла Маркса
Происшествия
Мэром Ельца может стать вице-губернатор?
Общество
В Липецкой области выявили двух нелегальных кредиторов
Экономика
Читать все
Экономика
154
32 минуты назад

В Липецкой области выявили двух нелегальных кредиторов

Чаще всего такие компании работают под видом ломбардов и микрокредитных компаний.

В Липецкой области выявили две компании с признаками нелегального кредитора. Они имели в своих названиях слова «ломбард» или «микрокредитная компания», а это запрещено для организаций, которые не включены в государственные реестры.

«Информация о нелегальных кредиторах была передана в правоохранительные органы для принятия мер. Наименования и бренды организаций, их сайты и адреса внесены в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Этот список призван предупредить граждан о том, что та или иная финансовая компания работает незаконно. А значит, людям не нужно с ней иметь дело, чтобы не лишиться денег», — сообщает пресс-служба липецкого отделения Банка России.

С 2020 года в предупредительный список были включены 14 компаний, зарегистрированных в Липецкой области. 13 из них — с признаками нелегального кредитора. В основном эти организации действовали как незаконные ломбарды. Они не состояли в госреестре и выдавали займы под залог бытовых вещей. Опасность таких компаний в том, что их клиенты могут столкнуться с начислением завышенных процентов и с продажей заложенного имущества до момента наступления срока выкупа.

А всего по стране в предупредительном списке значатся свыше 20 тысяч компаний. Более 9 тысяч из них выявлено в 2024 году. Это почти в 1,6 раза больше, чем годом ранее.

Сомнительные проекты создавались преимущественно в интернете, в том числе в социальных сетях и мессенджерах. Одна из тенденций прошлого года — появление в большого количества недобросовестных инвестиционных предложений. Ограничить распространение подобных схем призван закон, который запрещает организациям, не поднадзорным Банку России и не регулируемым законодательно, а также их посредникам, публично привлекать средства людей в качестве инвестиций.
банк
финансы
0
0
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить