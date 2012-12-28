Сегодня в Липецке: дорогие подарки на 23 февраля дарят… мужчины, Липецк претендует на звание лучшего города страны

Рассказываем про сегодняшние концерты, спектакли, кинопремьеры и многое другое.

Погода в Липецке будет точь-в-точь, как вчера – от -6 до -8 градусов и небольшой снег. К концу недели возможно даже похолодание.











С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б; Звездной, 11, 12, 13/2, 14/1, 14/2, 14/3, 15/1, 15/2, 16, 16/2, 17; Космонавтов, 47/5, 47/7, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 51; Папина, 6, 8, 9, 17, 17б; . Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15; Яна Берзина, 9, 9а; а также на проспекте Победы, 22.









С 9:00 до 17:00 отключат электричество на улицах А.Г. Кочеткова, 2, 4а; Арсеньева; Баумана; Белорусской; Жактовской, 1а, 12, 25, 26а, 38; Литейной; Ново-Весовой, 14в, 14в/1, 15, 17, 18, 19, 20, 20б, 21, 22, 33; Паровозной, 11а; Пожарского, 8; Поселковой, 2а, 30в, 33, 4, 47а; Рудничной, 17, 21, 25; Третьякова, 1; Ударников, 20, 36, 36а, 38а, 49, 53, 56, 61, 90, 95; в переулках Космическом, 3, 4, 4а, 5, 5а; Свободном; в садоводчестве «Ударник».















В 18:00 в Городском Дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) пройдёт праздничный концерт (12+).











Патриотической тематике, посвященной предстоящему Дню защитника Отечества, будет посвящено мероприятие в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3). В 16:00 в клубе PROкино известный киновед Алексей Колбаско расскажет о том, как создавался фильм «Тихая застава» (12+).



















Живой звук о любви





Песни не для праздника, а для души будут звучать вечером в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 19:01 своё выступление начнёт кавер-бэнд «Без баяна» (16+).





В программа «А не спеть ли нам песню» прозвучат отечественные и импортных рок-хиты о любви поп-музыка появившаяся и залетевшая в топы только что и классика эстрады со всего мира из 80-х, 90-х и нулевых.

В Липецкой государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в 19:00 покажут премьерный спектакль «Гамлет, принц датский» (16+).









Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) в 18:30 вновь покажет комедию положения по пьесе М.Камолетти «Новый год по-французски (Пижама для шестерых)» (18+).











Социологи SuperJob в ходе опроса выяснили, что подарки ко Дню защитника Отечества в Липецке планируют дарить 71% женщин и 29% мужчин.

























В ролях: Анна Михалкова, Ольга Лерман, Евгений Шварц.









«Красный шёлк». Россия, 2025. Детектив, боевик. Режиссёр Андрей Волгин (16+).





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