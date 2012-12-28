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Сегодня в Липецке: дорогие подарки на 23 февраля дарят… мужчины, Липецк претендует на звание лучшего города страны
Общество
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Общество
235
сегодня, 07:00
1

Сегодня в Липецке: дорогие подарки на 23 февраля дарят… мужчины, Липецк претендует на звание лучшего города страны

Рассказываем про сегодняшние концерты, спектакли, кинопремьеры и многое другое.

Морозы не отступают

Погода в Липецке будет точь-в-точь, как вчера – от -6 до -8 градусов и небольшой снег. К концу недели возможно даже похолодание.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б; Звездной, 11, 12, 13/2, 14/1, 14/2, 14/3, 15/1, 15/2, 16, 16/2, 17; Космонавтов, 47/5, 47/7, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 51; Папина, 6, 8, 9, 17, 17б; . Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15; Яна Берзина, 9, 9а; а также на проспекте Победы, 22.

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Отключение света

С 9:00 до 17:00 отключат электричество на улицах А.Г. Кочеткова, 2, 4а; Арсеньева; Баумана; Белорусской; Жактовской, 1а, 12, 25, 26а, 38; Литейной; Ново-Весовой, 14в, 14в/1, 15, 17, 18, 19, 20, 20б, 21, 22, 33; Паровозной, 11а; Пожарского, 8; Поселковой, 2а, 30в, 33, 4, 47а; Рудничной, 17, 21, 25; Третьякова, 1; Ударников, 20, 36, 36а, 38а, 49, 53, 56, 61, 90, 95; в переулках Космическом, 3, 4, 4а, 5, 5а; Свободном; в садоводчестве «Ударник».

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Пробки

Заторы начинаются с раннего утра. Оперативно узнать о них помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Не забудьте заглянуть в них перед выездом.


К 23 февраля

С празднованием Дня защитника Отечества, который в этом году выпадает на воскресенье, учреждения культуры, видимо, в этом году отстреляются быстро. Уже сегодня вовсю идут мероприятия.

В 18:00 в Городском Дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) пройдёт праздничный концерт (12+).

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В детской школе искусств №2 (ул. Ильича, 18) в 16:30 состоится концерт-посвящение воспитанников «На страже мира и добра» (12+).

Застава не была тихой

Патриотической тематике, посвященной предстоящему Дню защитника Отечества, будет посвящено мероприятие в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3). В 16:00 в клубе PROкино известный киновед Алексей Колбаско расскажет о том, как создавался фильм «Тихая застава» (12+).

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Режиссер Сергей Маховиков решил снять художественную картину о реальных событиях, произошедших на 12-й пограничной заставе Московского погранотряда в республике Таджикистан 13 июля 1993 года, когда в бой вступили и липчане – рядовой Иван Майборода и лейтенант Андрей Мерзликин. Для известного уже актера Сергея Маховикова «Тихая застава» стала первой снятой им полнометражной кинокартиной. На встрече Алексей Колбаско покажет фотографии со съемочной площадки, фрагмент документальной ленты о съемках фильма и расскажет о судьбе липчан-героев, участвовавших в том бою.

Живой звук о любви

Песни не для праздника, а для души будут звучать вечером в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 19:01 своё выступление начнёт кавер-бэнд «Без баяна» (16+).

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Фото vk.com/bezbayana48

В программа «А не спеть ли нам песню» прозвучат отечественные и импортных рок-хиты о любви поп-музыка появившаяся и залетевшая в топы только что и классика эстрады со всего мира из 80-х, 90-х и нулевых.

Гамлет

В Липецкой государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в 19:00 покажут премьерный спектакль «Гамлет, принц датский» (16+).

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В отличие от классической постановки У.Шекспира липецкие новаторы решили перенести действие ближе к современности – в начало XX века, эпоху перелома и потрясений. Тогда создавали великие произведения, пьесы, стихи, романы – хорошее время в искусстве, но сложное в жизни. На этом фоне разворачивается вечная трагедия Гамлета. По мнению постановщика Владимира Кузнецова, герою противен бесчестный мир, Гамлет - положительный персонаж, это не убийца. Он обманут более крупными злодеями.

Идеальная семья… почти

Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) в 18:30 вновь покажет комедию положения по пьесе М.Камолетти «Новый год по-французски (Пижама для шестерых)» (18+).

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Бернар и Жаклин, - счастливая супружеская пара, но у каждого из них есть свой секретный роман на стороне. Судьба сводит их всех в одном доме, где им приходится изобретать оправдания и истории, чтобы скрыть свои тайны. В конце концов, ситуация становится еще более запутанной...

Подарки к мужскому празднику от мужчин

Социологи SuperJob в ходе опроса выяснили, что подарки ко Дню защитника Отечества в Липецке планируют дарить 71% женщин и 29% мужчин.

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Женщины чаще всего поздравляют мужей, отцов и сыновей. Каждая двадцатая горожанка готовит подарки коллегам. Мужчины же чаще всего чествуют 23 февраля своих отцов и сыновей. 2% представителей сильного пола купят подарок себе: «Я офицер СССР!»; «Подарю себе сигары».

Нужно отметить, что хотя мужчины дарят подарки на 23 февраля реже, у них бюджеты крупнее, чем у женщин: 5 000 и 3 300 рублей соответственно.

Этот город, самый лучший…

Готовы ли липчане бросить вызов всей стране и утверждать, что именно их город является лучшим в стране?

В России стартовало голосование за выбор самого привлекательного и узнаваемого города в 2025 году. Принять участие во всероссийском конкурсе «Город России – национальный выбор» может. любой желающий. Для этого нужно проголосовать на город, неповторимым историческим и культурным наследием на сайте проекта.

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Кинопремьеры

По четвергам на экраны кинотеатров традиционно выходят новые фильмы. Сегодня появятся следующие новинки.

«Екатерина Великая». Россия, 2025. Историческая драма. Режиссёр Морад Абдель-Фаттах (12+).

После эпохи дворцовых переворотов появится новая яркая историческая фигура — Екатерина II. Как и многие, она могла ограничиться титулом жены императора, но своим упорством и целеустремленностью Екатерина смогла доказать, что ее место на престоле. В 14 лет она узнала, что ей предстоит стать невестой Петра III и матерью будущего наследника. Эти статусы не сильно волновали Екатерину, ее заветной мечтой было править: она видела потенциал Российской империи и хотела воплотить в ней идеи просвещения. Но суждено ли её идеалам стать реальностью?

В ролях: Анна Михалкова, Ольга Лерман, Евгений Шварц.


«Капитан Крюк». Россия, 2025. Драма, комедия. Режиссёр Макс Максимов (6+).

Никита Крюков — в прошлом успешный хоккеист, закончивший спортивную, а затем и агентскую карьеру из-за своего неуправляемого гнева. С ним никто не готов работать. Внезапно ему приходит сообщение о смерти мамы. Он срывается в родной город. Но оказывается, что это сообщение отправила младшая дочь мамы от второго мужа. После смерти отца Никита почти сразу уехал в Москву, а затем в Америку и все это время не общался с мамой — он не смог простить того, что она почти сразу сошлась с другим.

В ролях: Роман Курцин, Ольга Тумайкина, Ева Смирнова.
«Красный шёлк». Россия, 2025. Детектив, боевик. Режиссёр Андрей Волгин (16+).

1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на всё ради документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится объединиться, чтобы раскрыть общего врага.

В ролях: Гоша Куценко, Милош Бикович. Глеб Калюжный, Алина Алексеева.
Дорогие липчане! Во вторник продолжаем ударно трудится и решать непростые задачи. Но при этом не нужно упускать из виду и происходящие события. Липчанам следить на информационной лентой легко – она непрерывно крутится на GOROD48, не случайно считающимся электронным именем региона. Чаще заходите на сайт во время рабочих пауз и будьте в курсе всех новостей. Ждём вас 24/7 снова и снова.
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Комментарии (1)

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Ветеран ВС РФ
15 минут назад
Вы меня удивляете... 23 февраля не "мужской день", это день защитника отечества... Отечество защищают не только мужчины, но и женщины. И делают это не хуже мужчин. И это тоже их праздник . А вы говорите о этом празднике по половому признаку. Извините, но мы не в бане.
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