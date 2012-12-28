19-летний липчанин хотел купить билеты на концерт и лишился 81 тысячи рублей

А 68-летняя женщина перевела мошенникам больше миллиона рублей.

16 февраля в Липецке в полицию обратился 19-летний парень. В Telegram он увидел объявление о продаже билетов на концерт, перешёл по ссылке и с его счёта списали всё, что там было — 81 тысячу рублей.Самое крупное мошенничество за минувшие три дня было зарегистрировано 14 февраля.— 68-летняя женщина с конца декабря по 7 января пыталась заработать на бирже. 14 февраля она поняла, что стала жертвой обмана, и пришла в полицию. Всего пенсионерка успела перевести мошенникам 1 миллион 86 тысяч рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Также в пятницу в полицию обратились 29-летняя женщина, которая пыталась заработать в Telegram и лишилась 60 000 рублей, и покупатель автошин — он перевёл продавцу 32 000 рублей, после чего тот перестал выходить на связь.За выходные дни в Красном 63-летний мужчина лишился 210 тысяч рублей, а в Усмани 72-летний мужчина — 117 тысяч рублей. Оба пытались заработать на бирже.Одну пенсионерку мошенники обманули от имени «Почты России». Женщине позвонили и сообщили о посылке на её имя: та обрадовалась и продиктовала код из SMS. Потом к разговору подключился сотрудник «Росфинмониторинга» — он сообщил, что деньги пенсионерки в опасности. Женщина стала их спасать: она дистанционно оформила три кредитные карты и перевела свои и заёмные деньги — всего 65 000 рублей — мошенникам.