Сегодня в Липецке: в школе, как на зоне – почти 40% липчан рассказали о травле в «чудесные годы»
Происшествия
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29 минут назад
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Липчанин с рязанцем вскрыли «Пятерочку» в Видном
Сотрудники Росгвардии задержали приятелей, когда они паковали украденное.
Росгвардейцы застали взломщиков за раскладыванием по сумкам различных товаров. Видеонаблюдение зафиксировало и их попытку вскрыть кассу.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Росгвардии Московской области, липчанину 36 лет, он не судим. Вместе с рязанцем липчанин находится в отделе полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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