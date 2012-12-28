Липчанин с рязанцем вскрыли «Пятерочку» в Видном

Сотрудники Росгвардии задержали приятелей, когда они паковали украденное.

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Сегодня ночью в магазине «Пятерочка» подмосковного города Видный сотрудники вневедомственной охраны задержали двух жителей Рязанской и Липецкой областей. В магазин приятели зашли, взломав входную дверь. Сработала сигнализация на пульте дежурного вневедомственной охраны, и он передал сигнал наряду росвгардейцев.Росгвардейцы застали взломщиков за раскладыванием по сумкам различных товаров. Видеонаблюдение зафиксировало и их попытку вскрыть кассу.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Росгвардии Московской области, липчанину 36 лет, он не судим. Вместе с рязанцем липчанин находится в отделе полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.