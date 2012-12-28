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399
29 минут назад
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Липчанин с рязанцем вскрыли «Пятерочку» в Видном

Сотрудники Росгвардии задержали приятелей, когда они паковали украденное.

Сегодня ночью в магазине «Пятерочка» подмосковного города Видный сотрудники вневедомственной охраны задержали двух жителей Рязанской и Липецкой областей. В магазин приятели зашли, взломав входную дверь. Сработала сигнализация на пульте дежурного вневедомственной охраны, и он передал сигнал наряду росвгардейцев.

Росгвардейцы застали взломщиков за раскладыванием по сумкам различных товаров. Видеонаблюдение зафиксировало и их попытку вскрыть кассу.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Росгвардии Московской области, липчанину 36 лет, он не судим. Вместе с рязанцем липчанин находится в отделе полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Комментарии (3)

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Пичаль
11 минут назад
Не удалось колбаски поесть, а в тюрьму колбасу не передают по правилам
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ЮВП
22 минуты назад
Каждый житель губернии теперь липчанин ? Это примерно как мкр "Елецкий" Липецком величать.
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Жесть
18 минут назад
А мкр "Елецкий" разве не Липецк???!!!
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