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Общество
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сегодня, 12:41
Начались работы по устранению утечки под сокольским мостом
Воду жителям микрорайона отключать не стали. Изменилась схема движения транспорта.
Как сообщили в мэрии Липецка, для выполнения работ движение автомобилей временно ограничено по проезду под Сокольским путепроводом: в направлении движения на ул. Ковалева и с ул. Ковалева в направлении Сокола. Альтернативные пути – по ул. 40 лет Октября и Ушинского.
Перекрытие частично затронуло и движение общественного транспорта. Схема маршрута №11 остается без изменений.
Маршрут автобуса №315 при движении от «Липецкцемент» на время проведения работ изменится: после ул. Ковалёва автобусы будут следовать по ул. 40 лет Октября через стадион «Сокол», вниз по ул. Ушинского и далее по схеме.
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