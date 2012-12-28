Гол-красавец в «девятку» помог «Металлургу» вырвать победу в первом спарринге в Сочи

Наша оборона пропустила 2 гола, но атака – порадовала.

В вашем браузере отключен JavaScript

В понедельник 17 февраля липчане проведут второй матч с «Динамо» (Барнаул), в пятницу, 19 февраля – с представителем «Лучшей лиги мира» новороссийским «Черноморцем». Всё остальное время до отъезда 23 февраля команда Дмитрия Бугакова проводит по две-три тренировки в день.





«Торпедо» (Владимир) – «Металлург» - 2:3 (2:1).





Голы: 1:0 - А.Устинов, 7. 1:1 - Елизаров, 30. 2:1 - Колганов, 32. 2:2 - автогол, 60. 2:3 - Ананьев, 86.





Нереализованный пенальти: Д.Пахомов, 35 (вратарь).





«Металлург» 1-й тайм: Кобзев. Гордиенко. Лапшов. Донцов. Никит.Ролдугин. Д.Пахомов (к). Гайдук. Кашмин. Глухов. Елизаров. М.Агеев. 2-й тайм: Безбородов. Кукишев. Коротких (к). Ткачук. Ананьев. Горунков. Н.Панов. Е.Яковлев. Кононенко. И.Глебов. Бушуев.





Судья Н. Сугак (Сочи)







14 февраля. Сочи. Тренировочная база «Сириус».