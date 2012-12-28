В Ленинградской области в грузовик ельчанина врезался автобус: двое погибших, 13 пострадавших
Липецкая вечЁрка: выживший в жестком ДТП, еще одна жертва пожара в СНТ «Цементник» и пенсионер-насильник
Липчанам разрешат купить дом за маткапитал только после обязательной оценки его состояния
Общество
113
39 минут назад
1
Гол-красавец в «девятку» помог «Металлургу» вырвать победу в первом спарринге в Сочи
Наша оборона пропустила 2 гола, но атака – порадовала.
«Сталевары» находились на юге лишь три полноценных дня и проводили первый матч, в то время, как их соперники уже успели сыграть с ивановским «Текстильщиком» (1:2).
Игровой тонус у соперников был выше, поэтому они уже на 7-й минуте подкараулили липчан на ошибке в обороне и открыли счёт – мяч забил находящийся на просмотре в «Торпедо» 25-летний форвард Аким Устинов (в прошлом «Строгино», «Сахалинец», питерское «Динамо»).
«Металлург» провёл два тайма совершенно разными составами, каждый из которых пытался доминировать на поле. Атак было немало, успеха на исходе получаса игры добился полузащитник Матвей Елизаров, замкнувший прострел реактивного Егора Глухова – 1:1.
Правда, через три минуты соперники вернули себе лидерство в счёте: после подачи углового мяч заметался перед штрафной липчан и отскочил точно «на лапу» набегавшего полузащитника Никита Колганова, в прошлом выступавшего за «Динамо» из Санкт-Петербурга и буквально на днях заключившего контракт с «Торпедо». Удар метров с 20-ти пришелся аккурат в нижний угол ворот Александра Кобзева – 2:1.
Липчане могли отыграться и до перерыва: неугомонный Глухов заработал пенальти, бить вызвался капитан команды Дмитрий Пахомов, который уже забивал с 11 метров в январском «товарняке» в Тамбове со «Спартаком» (1:2).Но на этот раз бородач проиграл дуэль голкиперу Андрею Кулагину, вытащившему мяч из правого угла.
Во втором тайме отметим дебют в нашей команде и в большом футболе 17-летнего вратаря Дмитрия Безбородова. Воспитанник липецкого футбола успел побывать системе подготовки ЦСКА и тольяттинской Академии им. Ю.Коноплёва, но пока выступал лишь в Юношеской футбольной лиге.
Свой тайм Безбородов провёл уверенно, хотя стопроцентных моментов у его ворот ни не было. Всё самое интересное происходило на противоположной половине поля: «Металлург» давил, особенно – левым флангом, на котором молниеносно перебирал ногами и постоянно обострял игру невысокий крепыш Никита Панов из «Строгино». В конце концов, у торпедовцев голова пошла кругом и по истечение часа игры один из защитников помешал вратарю и сам же случайно отправил мяч в свои ворота – 2:2…
Липчане продолжали идти вперёд и, в конце концов, додавили: победная атака опять родилась слева, но когда соперники уже почти отбились, подхвативший мяч на противоположном краю экс-спартаковец фланговый защитник Егор Ананьев эффектно закрутил мяч в дальнюю «девятку» - 3:2 (см. видео)
В понедельник 17 февраля липчане проведут второй матч с «Динамо» (Барнаул), в пятницу, 19 февраля – с представителем «Лучшей лиги мира» новороссийским «Черноморцем». Всё остальное время до отъезда 23 февраля команда Дмитрия Бугакова проводит по две-три тренировки в день.
«Торпедо» (Владимир) – «Металлург» - 2:3 (2:1).
Голы: 1:0 - А.Устинов, 7. 1:1 - Елизаров, 30. 2:1 - Колганов, 32. 2:2 - автогол, 60. 2:3 - Ананьев, 86.
Нереализованный пенальти: Д.Пахомов, 35 (вратарь).
«Металлург» 1-й тайм: Кобзев. Гордиенко. Лапшов. Донцов. Никит.Ролдугин. Д.Пахомов (к). Гайдук. Кашмин. Глухов. Елизаров. М.Агеев. 2-й тайм: Безбородов. Кукишев. Коротких (к). Ткачук. Ананьев. Горунков. Н.Панов. Е.Яковлев. Кононенко. И.Глебов. Бушуев.
Судья Н. Сугак (Сочи)
14 февраля. Сочи. Тренировочная база «Сириус».
0
0
0
0
0
Комментарии (1)