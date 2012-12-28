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Происшествия
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сегодня, 09:25
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Став жертвой мошенников, житель Добринского района оформил кредит на товарища
Мужчина попался на классическую приманку аферистов.
Добринец обратился за кредитом в банк, но получил отказ. Тогда он попросил помочь друга вывести деньги с «инвестиционной площадки», и получив данные от его банковского счета оформил кредит в 1 миллион рублей и перевел всю сумму на «инвестиционную платформу». Узнав об этом, приятель обратился с заявлением в полицию.
— Никакой прибыли от своих вложений он не получил. Вскоре молодой человек понял, что стал жертвой аферистов и тоже обратился с заявлением в полицию, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
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