Став жертвой мошенников, житель Добринского района оформил кредит на товарища

Мужчина попался на классическую приманку аферистов.

Житель Добринского района «клюнул» в сети Интернет на предложение заработать на инвестициях. Как и положено в таких случаях, к нему был приставлен финансовый консультант, который «вел клиента». «Инвестиции» составляли от 5 до 20 тысяч, но «финансовый консультант» постоянно повышал ставки и говорил, что чем больше денег вложишь, тем больше получишь.Добринец обратился за кредитом в банк, но получил отказ. Тогда он попросил помочь друга вывести деньги с «инвестиционной площадки», и получив данные от его банковского счета оформил кредит в 1 миллион рублей и перевел всю сумму на «инвестиционную платформу». Узнав об этом, приятель обратился с заявлением в полицию.— Никакой прибыли от своих вложений он не получил. Вскоре молодой человек понял, что стал жертвой аферистов и тоже обратился с заявлением в полицию, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.