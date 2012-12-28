Двое судебных приставов выслушали приговор за служебный подлог и фальсификацию доказательств

Начальник отделения — старший судебный пристав Грязинского РОСП УФССП России по Липецкой области получил год лишения свободы условно, его подчинённая освобождена от наказания за истечением срока давности.

В Грязях осудили двоих судебных приставов: начальника отделения — старшего судебного пристава Грязинского РОСП УФССП России по Липецкой области Сергея Сливинского — за три служебных подлога, а его подчинённую — судебного пристава-исполнителя Инну Глазатову — за три фальсификации доказательств по делу об административном правонарушении.Суд пришёл к выводу, что Инна Глазатова в марте-апреле 2021 года сфальсифицировала три протокола об административном правонарушении по статье 17.14 КоАП «Нарушение законодательства об исполнительном производстве», и на основании этих ложных сведений три человека были привлечены к административной ответственности и их оштрафовали. При этом повестки этим людям о явке для рассмотрения протоколов пристав не вручала и не направляла по почте, при составлении протоколов они не присутствовали.Затем её начальник Сергей Сливинский, зная о фальсификации, рассмотрел эти протоколы и на их основании внёс данные в компьютер и распечатал постановления по делам об административных правонарушениях. При этом в действительности привлекаемые к ответственности граждане правонарушений не совершали.Приставы не признали вину. Тем не менее, приговором суда Сливинскому назначен год лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, а также лишение права занимать должности в органах принудительного исполнения, связанные с осуществлением функции представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок один год. Его подчинённой Глазатовой назначено 400 часов обязательных работ, но она освобождена от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.Приговор ещё не вступил в силу.