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Двое судебных приставов выслушали приговор за служебный подлог и фальсификацию доказательств
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466
сегодня, 15:05
3

Двое судебных приставов выслушали приговор за служебный подлог и фальсификацию доказательств

Начальник отделения — старший судебный пристав Грязинского РОСП УФССП России по Липецкой области получил год лишения свободы условно, его подчинённая освобождена от наказания за истечением срока давности.

В Грязях осудили двоих судебных приставов: начальника отделения — старшего судебного пристава Грязинского РОСП УФССП России по Липецкой области Сергея Сливинского — за три служебных подлога, а его подчинённую — судебного пристава-исполнителя Инну Глазатову — за три фальсификации доказательств по делу об административном правонарушении.

Суд пришёл к выводу, что Инна Глазатова в марте-апреле 2021 года сфальсифицировала три протокола об административном правонарушении по статье 17.14 КоАП «Нарушение законодательства об исполнительном производстве», и на основании этих ложных сведений три человека были привлечены к административной ответственности и их оштрафовали. При этом повестки этим людям о явке для рассмотрения протоколов пристав не вручала и не направляла по почте, при составлении протоколов они не присутствовали.

Затем её начальник Сергей Сливинский, зная о фальсификации, рассмотрел эти протоколы и на их основании внёс данные в компьютер и распечатал постановления по делам об административных правонарушениях. При этом в действительности привлекаемые к ответственности граждане правонарушений не совершали.

Приставы не признали вину. Тем не менее, приговором суда Сливинскому назначен год лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, а также лишение права занимать должности в органах принудительного исполнения, связанные с осуществлением функции представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок один год. Его подчинённой Глазатовой назначено 400 часов обязательных работ, но она освобождена от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Приговор ещё не вступил в силу.
служебный подлог
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Газпром
6 минут назад
2024 год сработал с убытком. В 2025 решили изменить ситуацию.
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Зоркий
7 минут назад
Уж наказали так наказали. Могли бы хотя бы на табуретку поставить рассказать стишок и «я так больше не буду». Но нет, это было бы слишком сурово.
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vlad
сегодня, 15:28
Может не по теме, но возмущает. Пришли с проверкой газового оборудования в квартире. За 10 минут поводили своим прибором возле кранов, проверили зажигание газа панели (духовка электрическая) и выставили счёт на 572,00 руб. Кто-то регулирует подобные поборы?
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