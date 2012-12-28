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306
57 минут назад
1

Выдача ипотеки в Липецкой области сократилась на треть

В прошлом году жители региона оформили около восьми тысяч ипотечных жилищных кредитов.

Жители Липецкой области в 2024 году оформили около 8 тысяч ипотечных жилищных кредитов. Это на 35% меньше, чем годом ранее. Общий объем выдачи ипотеки составил почти 26 миллиардов рублей и снизился на 33% по сравнению с 2023 годом.

«Ситуация с ипотечным кредитованием в Липецкой области была неоднозначной в течение прошлого года. Так, в январе липчане получили кредиты на 1,2 миллиарда рублей. В феврале общая сумма выдачи достигла 1,6 миллиарда рублей, в марте — 2,3 миллиарда, в апреле — 2,5 миллиарда, а в мае — 2,7 миллиарда рублей. В июне объем кредитования возрос до 4 миллиардов рублей: ипотека ускорилась накануне завершения массовых программ господдержки. В июле кредитование уменьшилось до 2 миллиардов рублей и продолжило снижаться до конца года. В декабре 2024 года жители региона оформили договоры на 1,5 миллиарда рублей. Средний размер ипотечного кредита составил 3,4 миллиона рублей, средневзвешенная процентная ставка — 9%, а средний срок ипотеки — 25 лет», — сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.

Одной из причин, по которой сократились выдачи ипотеки, стали меры Банка России по охлаждению рынка и снижению рисков в ипотечном кредитовании. Меры направлены на уменьшение доли кредитов, выдаваемых закредитованным заемщикам, и уменьшение доли кредитов с низким первоначальным взносом.

А с 1 января 2025 года заработал ипотечный стандарт. Его основная цель — снизить распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования. В стандарте закреплены порядок раскрытия информации при заключении договора, требования к его отдельным условиям и рекомендации кредитным организациям. Например, банкам рекомендовано заключать ипотечные договоры на срок не более 30 лет и на сумму не выше 80% от реальной стоимости жилья.
ипотека
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Комментарии (1)

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Сначала новые
любопытно
6 минут назад
А как же лозунг: жители - новая нефть? Непроданные квартиры = неуплаченные коммуналка и налоги.
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