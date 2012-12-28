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сегодня, 10:11
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Девушку и юношу сбили в Липецке

За три дня на дорогах области один человек погиб, и пятеро — пострадали. Среди пострадавших трое подростков.

Два наезда на пешеходов произошли в Липецке 7 и 8 февраля. В обоих случаях пострадали подростки. 

Утром 7 февраля на улице Юношеской 37-летний водитель «Лады Калины» сбил 16-летнюю девушку. ей оказали медицинскую помощь и отпустили. 

8 февраля на Воронежском шоссе водитель неустановленного автомобиля сбил 15-летнего школьника и уехал с места аварии. Подросток госпитализирован, а водителя разыскивают полицейские. 

Вечером 8 февраля в Липецке произошла авария со смертельным исходом. На улице 50 лет НЛМК столкнулись автомобили «БМВ» с 30-летним водителем и «Лада Калина» под управлением 47-летнего мужчины. Водитель «Лады» от полученных травм погиб на месте ДТП. Травмы получила 20-летняя пассажирка «БМВ» – ее госпитализировали.

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9 февраля в Данкове на улице Северной 17-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением и съехал в кювет. С травмами подростка доставили в больницу.

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Комментарии (8)

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Очевидец
сегодня, 11:11
15 летний подросток на Воронежском шоссе перебегал дорогу на свой красный сигнал светофора (для пешеходов). Ударился о машину упал и побежал дальше. Правила дорожного движения в 15 лет родители уже должны объяснить!
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-
53 минуты назад
Есть п.10.1 ПДД, особенно приближаясь к потенциально опасным местам: переходам, переездам, перекрёсткам, пересечениям.
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Лиза
сегодня, 10:45
Какие-то печально-криминальные новости с утра...
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Макс
сегодня, 10:42
Давно пора.
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*
сегодня, 10:31
Вопще надо ещё сильнее ужесточить для водителей правило дорожного движения.
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Лена
сегодня, 11:11
Ище нада пешиходав наказывать жеще
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Ольга
сегодня, 11:18
Ище нада пешиходав наказывать жеще Я из Германии прибыть, вам словарем е...о бить
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*
сегодня, 10:29
Вопще надо ещё сильнее ужесточить для водителей правило дорожного движения.
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