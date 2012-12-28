Сегодня в Липецке: автобусы поедут по-новому, липчане начали выбирать работу по адекватности начальства
Бывший руководитель елецкого филиала бюро медико-социальной экспертизы оштрафован на три миллиона рублей за взятки
Трое мужчин арестованы по подозрению в десяти эпизодах неправомерного оборота банковских карт
Происшествия
1594
сегодня, 10:11
8
Девушку и юношу сбили в Липецке
За три дня на дорогах области один человек погиб, и пятеро — пострадали. Среди пострадавших трое подростков.
Утром 7 февраля на улице Юношеской 37-летний водитель «Лады Калины» сбил 16-летнюю девушку. ей оказали медицинскую помощь и отпустили.
8 февраля на Воронежском шоссе водитель неустановленного автомобиля сбил 15-летнего школьника и уехал с места аварии. Подросток госпитализирован, а водителя разыскивают полицейские.
Вечером 8 февраля в Липецке произошла авария со смертельным исходом. На улице 50 лет НЛМК столкнулись автомобили «БМВ» с 30-летним водителем и «Лада Калина» под управлением 47-летнего мужчины. Водитель «Лады» от полученных травм погиб на месте ДТП. Травмы получила 20-летняя пассажирка «БМВ» – ее госпитализировали.
9 февраля в Данкове на улице Северной 17-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением и съехал в кювет. С травмами подростка доставили в больницу.
0
3
6
0
1
Комментарии (8)