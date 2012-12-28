«Вышел на балкон и произошел взрыв»: раненый во время атаки БПЛА липчанин пришёл в сознание
Филиалы 4-й поликлиники работают сегодня с перегрузкой из-за закрытой амбулатории на Меркулова
Хрипунков считает, что «Металлург» сейчас на подъеме, Димидко не может упрекнуть свою команду ни в чём
Сегодня в Липецке: пострадавшая поликлиника останется закрытой, подпольная квартира-бордель
Происшествия
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сегодня, 05:32
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Красный уровень отменили под утро
Спокойных ночей в последнее время у нас не бывает.
В 05:12 оперативные службы заявили об отбое высшего уровня угрозы атаки БПЛА.
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