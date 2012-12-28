Происшествия
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вчера, 11:26
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Полиция Мичуринска возбудила уголовное дело в отношении руководителя строительной компании из Липецка
«Су-1» собрала уже на Тамбовщине целую коллекцию факапов.
Компания, как говорится в обвинении, использовала более дешевую тротуарную плитку, не соответствующую технической документации, что привело к завышению цены материалов почти на 1,5 млн руб. Кроме того, подрядчику были оплачены смежные работы по подготовке участка на сумму 4,3 млн руб. Но подтверждающие выполнение работ акты отсутствовали, что привело к переплате 3 млн руб.
В декабре прошлого года прокуратура Измалковского района привлекла руководителя строительной фирмы «СУ-1» к административной ответственности по статье «Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства». Бизнесмену назначен штраф в размере более 670 000 рублей.
Ранее дирекция городских дорог Тамбова подала два исковых заявления в отношении липецкого ООО «СУ-1». По одному иску затребовано 2,3 млн рублей, а по второму — почти 8,8 млн рублей.
Также эта компания компании на Тамбовщине внесена в реестр недобросовестных поставщиков из-за невыполнения обязательств.
Липчанам «Су-1» известна и по реконструкции Нижнего парка в 2019-2020 годах.
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