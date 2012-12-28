Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На спуске с улицы Механизаторов в ДТП с иномаркой погиб водитель «Лады Калины»
Происшествия
На Центральном рынке появились свои министры
Общество
В Ельце иномарка въехала в забор детского сада
Происшествия
Талантов масса — работать некому!
Неделя 48
В Липецкой области морозно и бесснежно
Погода в Липецке
За кражу самоката липчанину грозит до 5 лет колонии
Происшествия
Протаранила забор детского сада и спокойно уехала
Происшествия
Сильная и красивая – липчанка добыла «бронзу» в международном турнире по борьбе
Спорт
Читать все
На спуске с улицы Механизаторов в ДТП с иномаркой погиб водитель «Лады Калины»
Происшествия
На Центральном рынке появились свои министры
Общество
За кражу самоката липчанину грозит до 5 лет колонии
Происшествия
Талантов масса — работать некому!
Неделя 48
В Ельце иномарка въехала в забор детского сада
Происшествия
В Липецкой области морозно и бесснежно
Погода в Липецке
Протаранила забор детского сада и спокойно уехала
Происшествия
Сильная и красивая – липчанка добыла «бронзу» в международном турнире по борьбе
Спорт
Читать все
Происшествия
3432
вчера, 11:26
33

Полиция Мичуринска возбудила уголовное дело в отношении руководителя строительной компании из Липецка

«Су-1» собрала уже на Тамбовщине целую коллекцию факапов.

Как сообщает «Коммерсант», следственный отдел ОМВД России по Мичуринску Тамбовской области возбудил уголовное дело о хищении 7,5 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) в рамках госконтракта по благоустройству и текущему ремонту сквера в райцентре, в отношении директора липецкой «Су-1». Компанией, по данным издания, владеет и является ее директором Мраз Мстоян.

Компания, как говорится в обвинении, использовала более дешевую тротуарную плитку, не соответствующую технической документации, что привело к завышению цены материалов почти на 1,5 млн руб. Кроме того, подрядчику были оплачены смежные работы по подготовке участка на сумму 4,3 млн руб. Но подтверждающие выполнение работ акты отсутствовали, что привело к переплате 3 млн руб.

В декабре прошлого года прокуратура Измалковского района привлекла руководителя строительной фирмы «СУ-1» к административной ответственности по статье «Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства». Бизнесмену назначен штраф в размере более 670 000 рублей.

Ранее дирекция городских дорог Тамбова подала два исковых заявления в отношении липецкого ООО «СУ-1». По одному иску затребовано 2,3 млн рублей, а по второму — почти 8,8 млн рублей.

Также эта компания компании на Тамбовщине внесена в реестр недобросовестных поставщиков из-за невыполнения обязательств.
Липчанам «Су-1» известна и по реконструкции Нижнего парка в 2019-2020 годах.
уголовное дело
Су-1
7
0
2
10
5

Комментарии (33)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Грете
44 минуты назад
А как будете разделять иностранные и заимствованные слова? - А самой сообразить образование не позволяет?
Ответить
Грета
сегодня, 12:41
Мои скрепы не сломаются, если я прочитаю слова на другом языке. Не понял, открыл словарь и понял. И запомнил. Сама знаю два языка: арабский и английский. А как будете разделять иностранные и заимствованные слова? Слово "оранжевый", например, тоже нельзя будет использовать? Депутаты т.е. они уже официально переименуют себя в бояр. Только не говорите никому, как программисты между собой общаются ... у них половина слов - англицизмы. Студент и профессор Санкт-Петербургского политехнического университета - тут только "И" русская.
Ответить
Не педагог
сегодня, 11:05
У нас вроде бы начинают бороться с наплывом ностранных слов в русский и могучий язык. Так что за "факап"?
Ответить
Это
28 минут назад
Даже сами зумеры не знают. Просто услышали где то, теперь пихают во все посты
Ответить
вот это да
сегодня, 10:16
Факапов? Серьезно??
Ответить
Грета
сегодня, 08:47
Как липчанины везде успевают нагадить?
Ответить
Клава
вчера, 18:27
А в Добровском районе тамбовская ДСУ-2 дороги строит. Неплохо вроде.
Ответить
Липецк
вчера, 17:17
В Липецке уже подряды им не дают, поехали покорять Тамбов! Из Добринки выгнали, поедут теперь на север
Ответить
К сожалению
сегодня, 10:15
Дают , лезут из кожи
Ответить
Сергей
вчера, 17:13
А у нас только пальцем погразят и аяяй! Около Комсомольского пруда ремонт прилегающей территории сделали кое как и ничего. В Липецке все время так.
Ответить
Точно
вчера, 17:37
Это поэтому в Тамбове дорог нет от слова "совсем"?
Ответить
минсуринск
вчера, 15:17
а вы не пробовали начать с головы?кито поставил подпимсь на контракте?
Ответить
Житель
вчера, 14:55
Да везде все по свойски , абы кого к кормушке не допускают
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить