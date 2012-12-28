Происшествия
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вчера, 09:11
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Липчанин заправлялся на АЗС бесплатно
Залив в бак бензин он уезжал не расплатившись.
Трижды 24-летний липчанин на одной и той же АЗС «забывал» заплатить за бензин, украв топлива на 9 тысяч 970 рублей.
«В двух случаях он заправил арендованный им автомобиль. Один раз это был автомобиль знакомого, которого обвиняемый ввел в заблуждение, сообщив, что оплатил топливо с помощью мобильного приложения», — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
В отношении липчанина возбуждалось уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Дело уже расследовано и передано суд. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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