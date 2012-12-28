Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На спуске с улицы Механизаторов в ДТП с иномаркой погиб водитель «Лады Калины»
Происшествия
На Центральном рынке появились свои министры
Общество
В Ельце иномарка въехала в забор детского сада
Происшествия
Талантов масса — работать некому!
Неделя 48
В Липецкой области морозно и бесснежно
Погода в Липецке
За кражу самоката липчанину грозит до 5 лет колонии
Происшествия
Протаранила забор детского сада и спокойно уехала
Происшествия
Сильная и красивая – липчанка добыла «бронзу» в международном турнире по борьбе
Спорт
Читать все
На спуске с улицы Механизаторов в ДТП с иномаркой погиб водитель «Лады Калины»
Происшествия
На Центральном рынке появились свои министры
Общество
За кражу самоката липчанину грозит до 5 лет колонии
Происшествия
Талантов масса — работать некому!
Неделя 48
В Ельце иномарка въехала в забор детского сада
Происшествия
В Липецкой области морозно и бесснежно
Погода в Липецке
Протаранила забор детского сада и спокойно уехала
Происшествия
Сильная и красивая – липчанка добыла «бронзу» в международном турнире по борьбе
Спорт
Читать все
Происшествия
20861
вчера, 09:11
61

Липчанин заправлялся на АЗС бесплатно

Залив в бак бензин он уезжал не расплатившись.

В Липецке под суд пойдет местный житель, укравший с заправки 156 литров бензина.

Трижды 24-летний липчанин на одной и той же АЗС «забывал» заплатить за бензин, украв топлива на 9 тысяч 970 рублей.

«В двух случаях он заправил арендованный им автомобиль. Один раз это был автомобиль знакомого, которого обвиняемый ввел в заблуждение, сообщив, что оплатил топливо с помощью мобильного приложения», — сообщили в УМВД России по Липецкой области.

В отношении липчанина возбуждалось уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Дело уже расследовано и передано суд. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
кража
11
3
15
39
37

Комментарии (61)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Александра
сегодня, 13:17
Вообще сначала вставляется шланг с бензином которым будешь заправлять машину,и когда оплатить он начинает заливаться
Ответить
Конечно
13 минут назад
Вам из окна автобуса виднее, как сейчас азс работают.
Ответить
Правда жизни.
сегодня, 13:10
Таких местных жителей в свои места по роду племени отправлять раз не хотят жить по нашим законам.
Ответить
А
сегодня, 11:16
Чубайс украл больше... и ничего
Ответить
Гость2
сегодня, 10:51
Как достали эти ЗЕМЛЯКИ., мошенники на каждом шагу. Нам они не нужны. Пусть у себя там жульничают.Посидит поумнеет.
Ответить
Кто-то
вчера, 19:41
Только слепой и глухой не видит и не слышит что на АЗС Лукойл постоплата !!! На колонках информации полно , громкая связь работает! А потом почему то виноваты операторы!!!!
Ответить
щавелëк
вчера, 18:21
пожизненое,могут впоять, потомучто не вагонами воровал.
Ответить
М. Х. П.
вчера, 17:53
Интересно,что за легковые автомобили были,что вних можно было залить более 50литров за раз, не у всех и баки,есть с такой ёмкостью, это уже приписка называется.
Ответить
а
сегодня, 09:01
50 литров при чем? И, кстати, 50 литров плюс-минус это размер бака почти у 60% автомобилей. Это у гибридов он на 2 ведра ))) а в остальных как раз 50 и выше
Ответить
Леночка
сегодня, 01:24
Так читайте внимательно, несколько раз на одной и той же заправке, а потом коментируйте
Ответить
не-а чё
вчера, 14:50
Цыганам можно.
Ответить
Инкогнито
вчера, 14:28
Есть такая заправка под названием TEBOIL они сначала заправляют а потом идёшь оплачиваешь , причем они не спрашивают сколько? Будут лить до полного.А потом удивляются что не заплатил.
Ответить
Сергей
сегодня, 09:41
Можно сначала оплатить топливо а потом идти к машине и вставлять пистолет в бак
Ответить
пенсионер инкогниту
вчера, 15:09
Лукойл тоже самое . ну что???? Там камер везде полно , найдут потом по любому. А могут и братков подключить , так что сильно пожалеет за так наз халяву.
Ответить
Ну
вчера, 14:12
теперь ему грозит лишение российского гражданства и депортация после отбытия наказания !
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить