Липчанин заправлялся на АЗС бесплатно

Залив в бак бензин он уезжал не расплатившись.

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В Липецке под суд пойдет местный житель, укравший с заправки 156 литров бензина.Трижды 24-летний липчанин на одной и той же АЗС «забывал» заплатить за бензин, украв топлива на 9 тысяч 970 рублей.«В двух случаях он заправил арендованный им автомобиль. Один раз это был автомобиль знакомого, которого обвиняемый ввел в заблуждение, сообщив, что оплатил топливо с помощью мобильного приложения», — сообщили в УМВД России по Липецкой области.В отношении липчанина возбуждалось уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Дело уже расследовано и передано суд. Ему грозит до двух лет лишения свободы.