Общество
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сегодня, 10:46
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На Центральном рынке появились свои министры
Итоги недели: цены.
Набор дорогих продуктов подорожал существеннее — на 75 рублей 96 копеек. В основном из-за колебания цен на бакалейные товары.
Слегка обескуражили нас на уходящей неделе цены на морковь. В дискаунтере она подорожала аж на 50%.
Еще в одном сетевом магазине мы нашли только мытую, которая, естественно, дорогая.
И только в третьем магазине цена на немытую морковь осталась прежней.
На прошлой неделе в дискаунтере мы увидели очень дешевые апельсины, на этой — еще в одном магазине появились апельсины дешевле 100 рублей за килограмм, правда, это была акция. И снова ажиотажа у коробок с дешевыми цитрусовыми мы не заметили.
Популярное лебедянское масло вдруг в одном из магазинов выставили по 186 рублей 90 копеек за пачку, хотя в других торговых точках это масло в последнее время стоит 209 рублей.
Кстати, мы не раз сомневались в качестве некоторого сливочного масла, предагаемого по фантастически низким ценам — бывало, что дешевле 100 рублей за пачку. На днях глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что чаще всего среди молочной продукции выявляют фальсификат именно сливочного масла.
На Центральном рынке на 10 рублей подорожал килограмм вермишели.
— Надо же нам аренду, налоги и зарплату платить, — объяснила подорожание продавец.
В магазинах цены на вермишель не выросли. Хотя минимальные от максимальных отличаются аж в семь раз.
Первый местный свежий овощ, который появляется на рынке — редис. До него еще далеко, но в магазинах любители уже могут приобрести редис из Израиля по 116,99 за полкило с 31% скидкой.
На Центральном рынке, кстати, во время похолодания закрылись фруктовые палатки. Хотя какое уж там похолодание — слегка ниже 0 градусов температура опустилась! Как будто за эту зиму липчане забыли, что в нашей полосе бывают 20-градусные морозы!
А еще на Центральном рынке появились свои министры — кулинарных дел. После того, как в областном правительстве управления превратились в министерства, продавцы, по всей видимости, решили не отставать и поддержать тренд.
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