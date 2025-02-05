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Общество
3232
сегодня, 10:46
40

На Центральном рынке появились свои министры

Итоги недели: цены.

За неделю наша корзина с дешевыми продуктами немного выросла в цене — на 12 рублей 45 копеек.



Набор дорогих продуктов подорожал существеннее — на 75 рублей 96 копеек. В основном из-за колебания цен на бакалейные товары.



Слегка обескуражили нас на уходящей неделе цены на морковь. В дискаунтере она подорожала аж на 50%.



Еще в одном сетевом магазине мы нашли только мытую, которая, естественно, дорогая.



И только в третьем магазине цена на немытую морковь осталась прежней.

На прошлой неделе в дискаунтере мы увидели очень дешевые апельсины, на этой — еще в одном магазине появились апельсины дешевле 100 рублей за килограмм, правда, это была акция. И снова ажиотажа у коробок с дешевыми цитрусовыми мы не заметили.



Популярное лебедянское масло вдруг в одном из магазинов выставили по 186 рублей 90 копеек за пачку, хотя в других торговых точках это масло в последнее время стоит 209 рублей.



Кстати, мы не раз сомневались в качестве некоторого сливочного масла, предагаемого по фантастически низким ценам — бывало, что дешевле 100 рублей за пачку. На днях глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что чаще всего среди молочной продукции выявляют фальсификат именно сливочного масла.  

На Центральном рынке на 10 рублей подорожал килограмм вермишели.



— Надо же нам аренду, налоги и зарплату платить, — объяснила подорожание продавец.

В магазинах цены на вермишель не выросли. Хотя минимальные от максимальных отличаются аж в семь раз.

Первый местный свежий овощ, который появляется на рынке — редис. До него еще далеко, но в магазинах любители уже могут приобрести редис из Израиля по 116,99 за полкило с 31% скидкой.



На Центральном рынке, кстати, во время похолодания закрылись фруктовые палатки. Хотя какое уж там похолодание — слегка ниже 0 градусов температура опустилась! Как будто за эту зиму липчане забыли, что в нашей полосе бывают 20-градусные морозы!



А еще на Центральном рынке появились свои министры — кулинарных дел. После того, как в областном правительстве управления превратились в министерства, продавцы, по всей видимости, решили не отставать и поддержать тренд.
цены
дороже/дешевле
10
0
3
1
12

Комментарии (40)

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Как гость
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Коммунист
17 минут назад
Цены встают с колен
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Гостья1
35 минут назад
Села восстанавливать надо,рабочие места создавать.Рай там ,где луга сенокосные и коровушки-кормилицы стадом за селом пасутся .Своим хозяйством народ кормиться должен ,а не импортными ножками и не просить яичек у соседей -свое куриное царство прокормить можем. Платить рабочим надо достойно ,и не побежит он от семьи на заработки.
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Гостья1
сегодня, 13:17
Народный фронт,на Вас надежда!Обращайтесь по инстанциям. Цены ценами-а народ тепла просит в квартирах и кушать по доступным ценам хочется!
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селянин
сегодня, 13:14
Вся с/х продукция в доме,своя,выращенная на огороде собственными руками. Сейчас конечно ленивые поднимут вой,что мол это не выгодно,что лучше купить. Купить вам тоже не нравится,дорого,ЖКУ,тоже дорого,вы уж определитесь.
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Нервная мать
сегодня, 13:14
Продукты (как и все) дорожает и дорожает, а качество падает и падает. Купила селедку упакованную, есть нельзя: переморозили видимо и засолили, вся мажется. Что курицу купишь- как резина; что мясо- ни вкуса, ни запаха.
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да уж
13 минут назад
Самой не судьба селёдку посолить? Купила бы свежую,да и посолила как надо. Или смартфон отвлекает.
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Матрос Железняк
56 минут назад
Прав был старик Маркс. Буржуй пойдёт на любое преступление ради 300 %прибыли.
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*
сегодня, 13:10
Кругом а дни карупсиионеры.
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Гостья1
сегодня, 13:04
А уж какими высокими рангами считают себя УК,что и счётчики не проверяют вовремя и платит народ Квадре по среднему при том,что в квартирах температура 15-16 градусов ,при 10 мороза на улице! Что им власть и законы! При теплой зиме расценки не корректируют ,как при лютых морозах платим....по среднему! Без счётчиков и доказать трудновато,нет распечаток показаний общедомовые счётчиков!!!. Предприимчивые предприниматели стали-а кто менял правила предоставления услуг? Сговор предпринимателей.....?
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Светлана
сегодня, 12:35
Цены на продукты ещё сильнее стали дорожать не верьте не кому эта полный бред.
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Вася
сегодня, 12:20
А как же теперь называть старшего помощника моего младшего дворника?
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12
сегодня, 12:43
министр Коммунального Хозяйства дома
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Серж
сегодня, 12:14
Где они увидели такие цены
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Житель
сегодня, 13:16
В Подмосковье в Пятёрочках
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