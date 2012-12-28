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В России
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44 минуты назад
Российские пенсионеры получат проиндексированные на 9,5% выплаты до 25 февраля
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина рассказала, что все российские пенсионеры получат доиндексированную на 9,5% пенсию до 25 февраля.
«Если пенсию приносят на дом, то тогда пенсионеры увидят свою уже доиндексированную пенсию и доиндексацию за январь с 3 по 25 февраля. Если деньги перечисляют на банковскую карту, то перечисления начались уже с 1 февраля. И у каждого пенсионера своя дата получения пенсии, она фиксирована, и узнать ее можно на сайте Социального фонда РФ», — отметила Стенякина.
«Поэтому до 25 февраля наши пенсионеры в соответствии с графиком получат проиндексированную пенсию за февраль и доиндексацию за январь», — отметила она.
С 1 января 2025 года Соцфонд проиндексировал на 7,3% страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров. В конце января президент РФ Владимир Путин дал поручение к февралю проиндексировать пенсии по уровню фактической инфляции в 9,5% и реализовать такое увеличение, — передает ТАСС.
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