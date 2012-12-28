Российские пенсионеры получат проиндексированные на 9,5% выплаты до 25 февраля

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина рассказала, что все российские пенсионеры получат доиндексированную на 9,5% пенсию до 25 февраля.