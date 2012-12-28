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45 минут назад

Липецкая вечЁрка: избитый мальчик, девушка проглотила штангу и виды на урожай

Сегодня, 4 февраля, полиция разбиралась с избиением подростка, врачи рассказали, как извлекли деталь сережки из желудка девушки, а агрохимики — о состоянии озимых.

Об  избиением 13-летнего сына группой сверстников у школы сегодня рассказала липчанка Татьяна. Врачи диагностировали у мальчика ушиб и сотрясение головного мозга, а также ушибы грудины и ключицы, гематомы. Мать подростка уверяет, что буллинг ее сына начался значительно раньше: под Новый год в подъезд, где живет семья, подростки бросили петарду. Затем на автомобиле женщины порезали колесо.

Эта история набрала более сотни комментариев. Причем читатели по-разному отнеслись к произошедшему.

«Переходите на индивидуальное обучение, такое право есть у всех. А в школах последние десятилетия ничего хорошему не учат, пить, курить, буллинг и т .д.», — посоветовал И.

«Надо к братве обращаться», — считает ежели так то.

«К тому кто ходит в секцию бокса, не будут подходить 15 человек. Просто некоторые здесь женского пола, не понимают, как мужской мир устроен», — уверена Секция бокса.

«Маме: не дано женщине сделать из мальчика мужчину! Парни дерутся всегда — такова природа мужчин! Кто такие мужчины — это чудом выжившие мальчики! А раз педагог сказал: переводится в другую школу, значит — переводи», — написала Нонка.

«Как дальше жить будет этот ребёнок? В армии, институте, на работе? Там тоже взаимоотношения не сахар», — добавил Алькаш.

«Насилие становится способом коммуникации», — пришел к выводу ГОСТЬ53.

«У нас в 90-х и похлеще было. Ничего, все выросли здоровыми и умными», — заявил Егор.

«Дедушка Егор, где это у вас? И не все выросли здоровыми и умными». — написал ему Ответ.

Кстати, в случае с дракой подростков в Сенцово, которая произошла 31 января,  протоколы полицейские составили на родителей. Тогда один мальчик попал в больницу с переломом ключицы и ребра.

Липчанка проглотила штангу. Не пугайтесь. Не ту, что толкают в спортзале, а деталь украшения, которая соскочила с ее языка по время еды и оказалась в желудке.





Врачи БСМП-1 извлеки инородное тело из желудка эндоскопическим методом.

Деталь украшения — это еще пустяк. Иногда липецкие врачи ложки из желудка вынимают!

«По сегодняшним ценам жрать ложки дороговато», — заметил Фил.

Из-за сухих осени и зимы пятая часть посевов озимых в Липецкой области находится в критическом состоянии, 5% — в хорошем состоянии, а 72-73% — в удовлетворительном. Об этом рассказали в Центре агрохимической службы «Липецкий».

Подобной зимы директор Центра Юрий Сискевич не видел ни разу, хотя работает в отрасли более 30 лет.


Опасной ситуация может стать, если температура воздуха устойчиво опустится ниже 10 градусов мороза при отсутствии снега. Пока же в лаборатории анализа кормов и растениеводческой продукции ничего критического не увидели.

Погода, между тем ухудшается. Спасатели предупредили, что ночью и утром 5 февраля  ожидается сильный снег, а на дорогах снежные заносы.

Синоптики же сообщили, что завтра днем в Липецке выпадет небольшой снег,  температура воздуха составит от -1 до -3 градусов.
вечЁрка
драка
здравоохранение
озимые
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