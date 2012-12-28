Липецкая вечЁрка: избитый мальчик, девушка проглотила штангу и виды на урожай

Сегодня, 4 февраля, полиция разбиралась с избиением подростка, врачи рассказали, как извлекли деталь сережки из желудка девушки, а агрохимики — о состоянии озимых.