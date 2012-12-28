В региональном Минобре и инспекции по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту драки подростков

В социальных сетях сообщают о драке между школьниками в Сенцово и серьезной травме, которую получил один из них.



Из сообщений соцсетей известно, что в школе села Сенцово Липецкого района подрались подростки. Один из них попал в больницу с переломом ключицы и ребра.«Министерство образования Липецкой области держит на контроле конфликт, который произошел между учениками в школе села Сенцово, акцентируя внимание на недопустимости подобных ситуаций. Вызваны сотрудники полиции по делам несовершеннолетних по Липецкому району, которые провели работу с участниками конфликта. В настоящее время комитет образования администрации Липецкого муниципального округа проводит служебную проверку. Также запланировано проведение родительского собрания и встреча с педагогическим коллективом школы при участии представителей органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По итогам проверки и оценки всех обстоятельств будет принято соответствующее решение», — сообщили в региональном Минобре.