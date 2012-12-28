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803
45 минут назад
8

Липчанка проглотила штангу

Деталь серьги соскочила с языка и оказалась в желудке.

Эндоскописты БСМП-1 Липецка извлекли из желудка липчанки деталь серьги для языка, она соскочила во время еды.

«На рентгеновском снимке врачи увидели, что инородный предмет переместился в желудок. Было принято решение провести эндоскопическое удаление инородного тела из желудка. Врачам удалось успешно провести малоинвазивное вмешательство и вернуть пациентке ее украшение, а главное — здоровье», — сообщили в БСМП-1.

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В больнице рассказали, что врачам приходится вытаскивать из желудков липчан разные предметы. Даже ложки.
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Комментарии (8)

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Сначала новые
дед
6 минут назад
Современные девушки почти все курят вейпы, пьют энергетические напитки, делают татуировки по всем частям тела, клеют ногти по 8 см. и персинги везде и всюду. А вот борщ сварить редко какая сможет. Полная деградация молодежи!
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Житель
9 минут назад
Ну прям как дети , все в рот тянут
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деревенский
15 минут назад
А зачем серьга на языке?? не понятно...
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Влад
7 минут назад
В Крминльном чтиве обьясняют
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Житель
32 минуты назад
Гирю слабо
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Напугали
36 минут назад
Думал и в правду штангу.Липчанки они такие.
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На
37 минут назад
Снимке же видно что не далеко от выхода, зачем было удалять не понимаю
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Фил
37 минут назад
По сегодняшним ценам жрать ложки дороговато
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