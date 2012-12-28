Липчанка проглотила штангу

Деталь серьги соскочила с языка и оказалась в желудке.

Эндоскописты БСМП-1 Липецка извлекли из желудка липчанки деталь серьги для языка, она соскочила во время еды.«На рентгеновском снимке врачи увидели, что инородный предмет переместился в желудок. Было принято решение провести эндоскопическое удаление инородного тела из желудка. Врачам удалось успешно провести малоинвазивное вмешательство и вернуть пациентке ее украшение, а главное — здоровье», — сообщили в БСМП-1.В больнице рассказали, что врачам приходится вытаскивать из желудков липчан разные предметы. Даже ложки.