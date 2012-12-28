Министр здравоохранения разбирается в трагедии в областной больнице: пациент выпал с шестого этажа
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Происшествия
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45 минут назад
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Липчанка проглотила штангу
Деталь серьги соскочила с языка и оказалась в желудке.
«На рентгеновском снимке врачи увидели, что инородный предмет переместился в желудок. Было принято решение провести эндоскопическое удаление инородного тела из желудка. Врачам удалось успешно провести малоинвазивное вмешательство и вернуть пациентке ее украшение, а главное — здоровье», — сообщили в БСМП-1.
В больнице рассказали, что врачам приходится вытаскивать из желудков липчан разные предметы. Даже ложки.
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