Награждённый медалью «За отвагу» участник СВО пытается оспорить решение о призыве на срочную службу
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Награждённый медалью «За отвагу» участник СВО пытается оспорить решение о призыве на срочную службу
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Погода в Липецке
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сегодня, 16:40
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Сильный снег и заносы на дорогах: спасатели предупредили о резком изменении погоды
«Ночью и утром 5 февраля ожидаются сильный снег, на дорогах снежные заносы», — сообщает главное управление МЧС РФ по Липецкой области.
По прогнозу синоптиков, 5 февраля Липецкая область будет находиться под влиянием волнового циклона с центром над югом ЦФО — пройдет снег, местами сильный, в отдельных районах ветер усилится до 15 м/сек.
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