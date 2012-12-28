Сильный снег и заносы на дорогах: спасатели предупредили о резком изменении погоды

О резком ухудшении погоды предупреждает МЧС:«Ночью и утром 5 февраля ожидаются сильный снег, на дорогах снежные заносы», — сообщает главное управление МЧС РФ по Липецкой области.По прогнозу синоптиков, 5 февраля Липецкая область будет находиться под влиянием волнового циклона с центром над югом ЦФО — пройдет снег, местами сильный, в отдельных районах ветер усилится до 15 м/сек.