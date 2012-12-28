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Экономика
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15 минут назад
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Жить стало лучше? Объем вкладов липчан вырос на 26%
На депозитных счетах липчане хранят 271 миллиард рублей.
В национальной валюте липчане хранили 97% сбережений.
Увеличение объема вкладов липчан связывают с ростом процентных ставок по рублевым вкладам и накопительным счетам. Многие банки предлагали более 20% по годовому вкладу, а сроки депозитов с максимальными ставками увеличились. Люди надеются, что ставки по вкладам перекроют рост цен за это время. А долгосрочные вклады позволяют зафиксировать высокие проценты надолго.
На начало января 2025 года индивидуальные предприниматели Липецкой области хранили на депозитных счетах более 15,5 миллиарда рублей. За год эта сумма увеличилась на 32%.
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