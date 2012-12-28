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69
15 минут назад
2

Жить стало лучше? Объем вкладов липчан вырос на 26%

На депозитных счетах липчане хранят 271 миллиард рублей.

По данным на 1 января этого года, жители Липецкой области разместили на депозитах в банках 271 миллиард рублей (без учета средств на счетах эскроу). Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, за год эта сумма выросла на 26%.

В национальной валюте липчане хранили 97% сбережений.

Увеличение объема вкладов липчан связывают с ростом процентных ставок по рублевым вкладам и накопительным счетам. Многие банки предлагали более 20% по годовому вкладу, а сроки депозитов с максимальными ставками увеличились. Люди надеются, что ставки по вкладам перекроют рост цен за это время. А долгосрочные вклады позволяют зафиксировать высокие проценты надолго.

На начало января 2025 года индивидуальные предприниматели Липецкой области хранили на депозитных счетах более 15,5 миллиарда рублей. За год эта сумма увеличилась на 32%.
банк
финансы
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Коммунист
6 минут назад
А золото партии хранится в надёжных руках
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Ирина
10 минут назад
Ха ха ха
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