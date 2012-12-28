Жить стало лучше? Объем вкладов липчан вырос на 26%

На депозитных счетах липчане хранят 271 миллиард рублей.

По данным на 1 января этого года, жители Липецкой области разместили на депозитах в банках 271 миллиард рублей (без учета средств на счетах эскроу). Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, за год эта сумма выросла на 26%.В национальной валюте липчане хранили 97% сбережений.Увеличение объема вкладов липчан связывают с ростом процентных ставок по рублевым вкладам и накопительным счетам. Многие банки предлагали более 20% по годовому вкладу, а сроки депозитов с максимальными ставками увеличились. Люди надеются, что ставки по вкладам перекроют рост цен за это время. А долгосрочные вклады позволяют зафиксировать высокие проценты надолго.На начало января 2025 года индивидуальные предприниматели Липецкой области хранили на депозитных счетах более 15,5 миллиарда рублей. За год эта сумма увеличилась на 32%.