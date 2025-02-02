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3235
сегодня, 18:26
9

Легковушка чуть не долетела до Каменного лога

На улице Терешковой произошло загадочное ДТП.

Странную картину могут наблюдать сейчас липчане, проезжающие по мосту на улице Терешковой. Далеко за забором склонилась на бок иномарка чёрного цвета.

ДТП произошло на тротуаре, отгороженном от проезжей части забором. Как водитель умудрился загнать в эту точку своё транспортное средство – загадка. Пробивать себе дорогу по узкой дорожке для пешеходов ему нужно было с завидным упорством. А через пару десятков метров машина могла и вовсе рухнуть в Каменный лог.

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Обстоятельства ДТП сейчас выясняют.
Авария
ДТП
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Эхо
40 минут назад
Очень странная траектория!
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я
49 минут назад
о сень ночью хоть будет где бомжам переночевать
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эх
сегодня, 20:23
вот видите как хорошо что нам парк в логу не сделали, а то ведь деревья вырубили бы и как раз очутился бы у 16 школы по прямой
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Гость
сегодня, 19:56
Наверно он решил побыстрее проехать по тротуару
Ответить
Почему
сегодня, 19:24
водятла никто не оправдывает,кто виноват в таком маневре.
Ответить
Это
сегодня, 19:43
Не нормально.
Ответить
А шо
сегодня, 19:03
Так можно було?Сколько неэдекватов,наркоманов,и просто психов.
Ответить
Очередная
сегодня, 19:00
жертва смартфона. Хорошо,что пешеходы не пострадали,а то бы были виноваты.
Ответить
Ясно
сегодня, 18:52
Не адекватный водитель.
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