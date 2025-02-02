Огромная воронка и засыпанная грунтом дорога: еще одно видео последствия падения ступени ракетного комплекса
Происшествия
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сегодня, 18:26
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Легковушка чуть не долетела до Каменного лога
На улице Терешковой произошло загадочное ДТП.
ДТП произошло на тротуаре, отгороженном от проезжей части забором. Как водитель умудрился загнать в эту точку своё транспортное средство – загадка. Пробивать себе дорогу по узкой дорожке для пешеходов ему нужно было с завидным упорством. А через пару десятков метров машина могла и вовсе рухнуть в Каменный лог.
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