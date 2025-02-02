Легковушка чуть не долетела до Каменного лога

На улице Терешковой произошло загадочное ДТП.

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Странную картину могут наблюдать сейчас липчане, проезжающие по мосту на улице Терешковой. Далеко за забором склонилась на бок иномарка чёрного цвета.ДТП произошло на тротуаре, отгороженном от проезжей части забором. Как водитель умудрился загнать в эту точку своё транспортное средство – загадка. Пробивать себе дорогу по узкой дорожке для пешеходов ему нужно было с завидным упорством. А через пару десятков метров машина могла и вовсе рухнуть в Каменный лог.Обстоятельства ДТП сейчас выясняют.