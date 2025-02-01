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сегодня, 13:56
3

Буйство красок февральского леса

Грибы, мхи и лишайники – все ожило экстремально-теплой зимой 2025 года

В выходные липчане устремились в лес не кататься на лыжах, а по грибы. Эта нетипичная зима богата на грибы. Липчане собирают их всю зиму.

Подборку фото из леса близ села Донское сделала Светлана Ларина. На фото мхи, лишайники, множество древесных грибов, устричная вешенка, опята, трутовики.

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грибы зимой
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Лиза
сегодня, 15:29
Такая бесснежная и тёплая зима первая за всю мою жизнь. Такая зима мне нравится, правда, не знаю, как это может отразиться на урожае.
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Хммм
сегодня, 14:43
Город 48 вы прям натуралисты какие то)))
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Мистер очевидность
сегодня, 14:41
Всю жизнь так жил бы, а за снегом можно и в Сибирь сгонять...
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