Буйство красок февральского леса

Грибы, мхи и лишайники – все ожило экстремально-теплой зимой 2025 года

В выходные липчане устремились в лес не кататься на лыжах, а по грибы. Эта нетипичная зима богата на грибы. Липчане собирают их всю зиму.Подборку фото из леса близ села Донское сделала Светлана Ларина. На фото мхи, лишайники, множество древесных грибов, устричная вешенка, опята, трутовики.