Из магазина украли два ящика водки: вор погрузил 40 бутылок в пакеты и уехал на велосипеде
Индексация пенсий, ужесточение правил для мигрантов — законы, которые вступают в силу в феврале
Индексация пенсий, ужесточение правил для мигрантов — законы, которые вступают в силу в феврале
В региональном Минобре и инспекции по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту драки подростков
Общество
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сегодня, 13:56
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Буйство красок февральского леса
Грибы, мхи и лишайники – все ожило экстремально-теплой зимой 2025 года
Подборку фото из леса близ села Донское сделала Светлана Ларина. На фото мхи, лишайники, множество древесных грибов, устричная вешенка, опята, трутовики.
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